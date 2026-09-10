El primer ministro de Nepal abordará en la Asamblea de la ONU el impacto de la riada

El portavoz del Gobierno, Sasmit Pokhrel, declaró en una rueda de prensa que se espera que Shah aproveche el encuentro para llamar la atención de la comunidad internacional sobre las devastadoras inundaciones del río Bhote Koshi, las cuales dejan hasta el momento más de 1.300 muertos y más de 5.100 desaparecidos.

Nepal ha relacionado el desastre con el cambio climático y ha llamado a los países más contaminantes a que aporten recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas.

Esa visita a EE. UU., donde la ONU tiene su sede, será el primer viaje al extranjero de Shah, anteriormente un rapero, desde que llegó al poder en marzo, impulsado por las protestas de la generación Z que en 2025 forzaron la caída del gobierno.

El Consejo de Ministros había decidido a mediados de agosto enviar al ministro de Asuntos Exteriores, Shishir Khanal, a la Asamblea General.

Sin embargo, después de la riada del 26 de agosto se multiplicaron los llamamientos para que el primer ministro asistiera a la Asamblea y llamara la atención internacional sobre las repercusiones de los desastres provocados por el cambio climático en la región del Himalaya.

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La semana pasada, Shah dijo en el Parlamento que Nepal era incapaz de afrontar esta escala de destrucción en solitario y anunció que exigirían a la comunidad internacional que asuma su parte, en lo que definió como una "responsabilidad compartida" global para mitigar el impacto climático.

El ministro surcoreano de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, se comprometió el domingo pasado a alzar la voz en los foros globales para que la comunidad internacional proporcione apoyo financiero a Nepal, al considerar que existe una deuda con los países vulnerables ante el cambio climático.