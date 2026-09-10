El riesgo de deportación azuza la carrera de los venezolanos por regularizarse en Colombia

Para Dariana Andrea, ese temor tiene nombre y rostro: el de su esposo, que permanece en situación irregular mientras ella tiene un Permiso por Protección Temporal (PPT). "No me gustaría irme de Colombia", reconoce a EFE.

Tras cinco años en el país, Dariana ha construido amistades, familia y una vida que no quiere dejar atrás. Aquí nació su hijo menor, pero una eventual deportación de su pareja podría obligarla a abandonar Colombia junto con el niño, que padece epilepsia y necesita controles frecuentes con un neurólogo.

Venezuela, además, no aparece para ella como una alternativa sencilla porque conseguir allí la atención médica que necesita su hijo sería difícil y por eso su angustia se concentra ahora en un trámite: regularizar a su esposo.

Dariana indica a EFE que consultó en Migración Colombia cómo podía regularizar a su esposo e indica que le pidieron tramitar "una cita por internet y pagar una tasa", un proceso que sería corto, precisa. Y aunque no ha logrado realizar el agendamiento, por ahora, eso le basta para mantener la esperanza.

El problema es que regularizarse no es igual de sencillo para todos porque el PPT ya no está abierto para nuevos registros de adultos y las alternativas dependen de cada caso.

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Según Migración Colombia, el PPT mantiene abierto el registro para niños, niñas y adolescentes que cumplen determinadas condiciones, también hay un Permiso Especial de Permanencia para representantes o custodios de menores, que está dirigido a padres, madres o responsables de menores venezolanos que cumplen los requisitos establecidos.

Además, la Visa V-Visitante Especial, permite permanecer y trabajar legalmente en Colombia durante dos años, está disponible para venezolanos que ingresaron al país antes del 4 de diciembre de 2024 y cumplen las condiciones exigidas.

De la Espriella anunció el 24 de agosto que los operativos deberán dirigirse "primero" a los extranjeros que estén cometiendo delitos y "segundo" a quienes no tengan regularizada su situación migratoria, que "en el término de la distancia tendrán que ser deportados".

El anuncio se siente en las oficinas de Migración donde en un punto de atención en el norte de Bogotá, una fuente de la entidad le reconoció a EFE que el flujo de venezolanos aumentó entre un 300 % y un 400 % desde entonces.

Muchos llegan buscando saber si todavía tienen una opción para quedarse y afuera del establecimiento, la urgencia también mueve un pequeño mercado de asesorías para visas, regularización, duplicados del PPT y corrección de datos.

"Todos no somos malos", cuenta a EFE José, otro migrante que obtuvo su PPT en 2022, pero lo perdió después de viajar a Venezuela. Desde que regresó, hace tres años, intenta conseguir un duplicado sin éxito.

El hombre refiere que Migración lo remitió al consulado venezolano para obtener los documentos, pero asegura que "nunca recibió respuesta". Además, hizo una nueva solicitud y tampoco le llegó el correo para continuar el trámite.

Historias como la suya muestran que detrás de la etiqueta de "migrante irregular" hay documentos perdidos, trámites inconclusos y personas que buscan una salida en el laberinto administrativo.

Para Dariana, esa salida marcará también el futuro de su familia, porque si su esposo no logra regularizarse, contempla marcharse antes de una eventual deportación.