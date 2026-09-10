El sector servicios se estancó en julio en Brasil

Los dos meses de estancamiento se producen tras la contracción del 0,2 % registrada en mayo, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

El resultado de los tres últimos meses hizo que el sector acumulara un crecimiento de tan solo un 1,9 % en los primeros siete meses del año, por debajo la expansión del 2,0 % registrada hasta junio y hasta mayo y del 2,4 % acumulada hasta abril.

De la misma forma, el crecimiento acumulado en doce meses (interanual) cayó desde el 2,6 en junio hasta el 2,4 % en julio.

De acuerdo con el organismo estatal de estadísticas, pese a que el sector de servicios se encuentra un 20,0 % por encima del nivel que tenía en febrero de 2020, antes de la pandemia de la covid, en julio se ubicó un 0,2 % por debajo de su máximo histórico, registrado en octubre de 2025.

El estancamiento del sector en julio se produjo pese a que cuatro de las cinco actividades analizadas registraron mínimos crecimientos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los transportes, con un crecimiento del 0,4 %, y los servicios profesionales, administrativos y complementarios, con un avance del 0,6 %, fueron los que tuvieron el principal impacto positivo en el resultado del sector.

Los otros servicios crecieron un 0,7 % y los servicios prestados a las familias un 0,5 %, mientras que los servicios de información y comunicación sufrieron una fuerte caída en julio, del 2,5 %.

Al igual que la economía brasileña en general, el crecimiento del sector servicios está en desaceleración.

El sector se expandió un 2,8 % en 2025 tras haber avanzado un 3,1 % en 2024, y la última previsión del Gobierno es que su crecimiento se limite al 2,4 % en 2026.

El PIB brasileño, por su parte, creció un 2,3 % en 2025 tras haber avanzado un 3,4 % en 2024, y la última previsión de los economistas es que esa desaceleración prosiga este año y que el crecimiento tan solo llegue al 1,9 % en 2026.