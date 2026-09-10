España acoge a 56 personas refugiadas nicaragüenses reasentadas desde Costa Rica

El operativo se inició el martes y culminó este jueves con la llegada de 31 de las personas refugiadas al aeropuerto de Madrid, según informó el Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los participantes llegan a España vía Costa Rica y constituyen uno de los ejes prioritarios de protección del Programa Nacional de Reasentamiento 2026.

Un programa que recoge el compromiso de reasentamiento de hasta 1.200 personas refugiadas para este año, "contribuyendo de este modo a la protección duradera en terceros países de aquellas personas refugiadas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad en el país de acogida", detalla el Ministerio.

La administración española coordinó la recepción en el aeropuerto de las distintas llegadas y su posterior derivación a los recursos de acogida del Sistema Nacional de Acogida gestionado por el Ministerio.

El grupo de personas reasentadas forma parte de la misión de selección que la Secretaría de Estado de Migraciones realizó en abril en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), a partir de los expedientes enviados previamente por ACNUR a España en el marco del mencionado programa.

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En el operativo participaron diversos organismos, instituciones, y entidades colaboradoras del Sistema de Acogida de Protección Internacional, entre ellas OAR, ACNUR, Guardia Civil, Policía de Fronteras y Cruz Roja.

Al menos 838.363 nicaragüenses, un 11,8 % de la población calculada en 7,09 millones de habitantes, se vieron forzados a desplazarse fuera de Nicaragua desde abril de 2018, tras el estallido de una crisis sociopolítica, según cifras de este año de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más, aunque cifras de ACNUR de 2020 cifraban en más de 100.000 personas, solo desde 2018 hasta ese año.