España condena los ataques de Irán contra Jordania

En un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores, España trasladó su "plena solidaridad" al Reino Hachemita de Jordania, a su Gobierno y a su pueblo, y reiteró "su más firme apoyo a su soberanía, integridad territorial y seguridad".​

Para el Gobierno español, estos ataques incrementan el riesgo de escalada en la región, y constituyen una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

Por ello, España reclamó el cese de la violencia, al tiempo que subrayó que solo la negociación y la diplomacia permitirán garantizar una paz y estabilidad duraderas en la región.

El último intercambio de golpes entre Irán y Estados Unidos ha supuesto la mayor oleada de ataques contra buques en el estrecho de Ormuz desde el comienzo de la guerra, lo que ha reducido la navegación en la estratégica vía y disparado de nuevo el precio del petróleo.

Estos ataques forman parte de la pugna entre los dos rivales por el control del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo antes del conflicto, con Teherán que trata de imponer su autoridad en la vía y Washington que busca restablecer el tráfico marítimo de petróleo.

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Estados Unidos anunció que había destruido cinco petroleros iraníes el miércoles en el golfo de Omán y cerca de la isla de Jark, centro petrolero iraní, días después de que informase de que había hundido otros tres tanqueros de la Repúblicas Islámica.

La respuesta iraní no se hizo esperar y la Guardia Revolucionaria aseguró haber atacado y alcanzado dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de barcos en el estrecho de Ormuz, además de una base de Estados Unidos en Jordania.