Filipinas busca a 86 desaparecidos tras el incendio de un ferri con cinco fallecidos

Según los balances oficiales, cuyos números se han mantenido durante la jornada, cinco personas fallecieron y 43 fueron rescatadas con vida, entre ellos un hombre y una mujer de Chile que viajaban en la embarcación junto a otros 115 pasajeros y 17 tripulantes.

La oficial de comunicaciones de la Guardia Costera de Filipinas Joy Dianne Gumatay dijo a EFE que disponen de registros de la presencia de extranjeros a bordo del barco, sin revelar cuántos, e indicó que las nacionalidades e identidades serán reveladas por otros departamentos una vez se complete la investigación.

Por su parte, una portavoz de la Oficina Municipal de Reducción de Gestión del Riesgo de Desastres de Coron (MDRRMO, por sus siglas en inglés) confirmó a EFE que había dos ciudadanos de origen chileno en el buque que fueron rescatados y han sido trasladados al hospital.

De acuerdo con esta fuente, son los únicos extranjeros que de momento constarían en la lista de personas a bordo, pero esta información aún no es definitiva ni ha sido contrastada con otras fuentes.

Según pudo saber EFE, no hay de momento constancia de españoles afectados por este incidente, que tuvo lugar en la turística y paradisíaca provincia de Palawan, en el mar de China Meridional, tras haber partido de Manila el día anterior para una travesía que se demora más de doce horas.

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Teletrece, la web que difunde las noticias del Canal 13 de Chile, indicó que la pareja chilena reside en Australia y se encuentra de vacaciones en Filipinas.

La madre de la mujer chilena, Evelyn Morales, señaló a Teletrece que su hija y su pareja "tuvieron que nadar cerca de 50 minutos para llegar a la isla más cercana", donde consiguieron un teléfono móvil con el que la llamaron y le contaron lo sucedido.

"Ellos estaban viendo una serie en su celular y comenzó a salir humo, se empezaron a ahogar, se empezaron a calentar los fierros del bote. Tuvieron que saltar al agua y (la embarcación) explotó", dijo Morales.

En imágenes compartidas por los guardacostas en Facebook se aprecia la embarcación envuelta en llamas en la noche del miércoles y prácticamente quemada por completo este jueves, cuando aún salía humo desde el ferri.

La portavoz de MDRRMO señaló a EFE que el mal tiempo y las "fuertes lluvias" estaban dificultando las tareas de rescate, sin que se sepan por el momento las causas del incendio, que no había sido extinguido por completo en horas de la tarde, cuando continuaba saliendo humo del ferri.

Por su parte, la portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Noemí Cayabyab, dijo al medio DZFR que, según un tripulante que sobrevivió al incidente, "el incendio comenzó en la bodega de carga, con un pequeño humo y unos minutos después se hizo grande".

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

En enero, 66 personas perdieron la vida por el hundimiento de un ferri que transportaba más de 350 pasajeros y se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región meridional de Mindanao.