Fiscalía de México dice que investigaciones en muerte de diputado apuntan a un suicidio

"De un análisis individual, integral y sistemático de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios con los que se cuenta, las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio", indicó la institución en un comunicado.

"No obstante, las investigaciones continuarán, sin descartar eventualmente la posibilidad de otros móviles o ejes, para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos", añadió.

El cuerpo de Escobar García, diputado del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue localizado el pasado 4 de septiembre con un disparo de arma de fuego en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional (Veracruz), y tras el trabajo inicial de la Fiscalía estatal, la FGR se hizo cargo de la investigación.

En el comunicado, la FGR dijo que asumió la indagatoria por tratarse del fallecimiento de un legislador federal en funciones.

Además, expuso que ha realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes en diversas materias, como medicina, criminalística, balística forense, genética, química forense, lofoscopía, fotografía forense, balística, informática, tránsito terrestre, criminalística de campo y toxicología.

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"Las investigaciones han sido exhaustivas y los peritajes escrupulosos", apuntó la FGR.

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su conferencia de prensa matutina que la FGR contaba con "algunos resultados" de la investigación. "Lo tiene que informar la Fiscalía, ya tienen algunos resultados y lo informarán ellos", añadió, sin dar más detalles.

El pasado viernes, tras el hallazgo del cuerpo, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, confirmó que las primeras periciales habían establecido la intervención de un arma de fuego, aunque pidió no anticipar conclusiones sobre las circunstancias de la muerte.

Las autoridades estatales señalaron entonces que no estaba establecido que se hubiera tratado de un atentado y aseguraron que se agotarían todas las líneas de investigación para determinar lo ocurrido y el posible móvil.

Escobar García, de 42 años, representaba al distrito 16 de Veracruz y anteriormente fue secretario de Educación estatal durante el Gobierno de Cuitláhuac García (2018-2024).