Francia y Paraguay reafirman "compromiso compartido" de luchar contra el tráfico de drogas

En un comunicado de prensa, la Cancillería indicó que el jefe de la diplomacia paraguaya, Rubén Ramírez, se reunió esta jornada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en París con su par francés, Jean-Noël Barrot, para repasar temas de la agenda bilateral e intercambiar "puntos de vista sobre la situación regional y global".

Al término del encuentro, las autoridades emitieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a luchar contra el narcotráfico y afirmaron que la cooperación internacional "es necesaria para hacer frente a este fenómeno criminal".

"Nuestra acción y cooperación en esta perspectiva es integral y equilibrada, y se ajusta plenamente al derecho internacional y a los derechos humanos", prosiguieron las partes en la declaración.

En ese documento, Francia reconoció que la lucha contra el narcotráfico "es también una prioridad absoluta para Paraguay" a través del fortalecimiento de sus fuerzas de seguridad y programas de prevención.

"Estos esfuerzos están respaldados por una participación activa en iniciativas regionales e internacionales, trabajando junto con otros países, las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras partes interesadas", reza la declaración.

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El pasado 1 de julio, el presidente paraguayo, Santiago Peña, defendió durante su tercer mensaje anual de gestión las políticas antidrogas de su Gobierno, al tiempo que aseguró que el país dejó de ser un "corredor de la cocaína" en la región latinoamericana.

Paraguay es considerado desde hace años un país de tránsito de cocaína con destino a Europa y uno de los principales productores de marihuana de Suramérica, una actividad concentrada principalmente en los departamentos fronterizos con Brasil, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).