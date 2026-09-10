Frigoríficos paraguayos reciben autorización para exportar carne bovina a Turquía

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay indicó que el Instituto de Carne y Leche de Turquía, una empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Silvicultura, habilitó el envío del producto a ese país y confirmó un primer pedido.

Las autoridades sanitarias turcas, tras una visita a Paraguay, comunicaron la decisión, que prevé el despacho por parte de los frigoríficos de hasta 300.000 kilos de carne.

"Este acuerdo representa un avance en el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Paraguay y Türkiye y abre nuevas oportunidades para la colocación de productos cárnicos paraguayos en ese mercado", señaló la Cancillería.

Por su parte, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que participó en el proceso de habilitación junto a los ministerios de Agricultura y Ganadería de ambos países, consideró un "reconocimiento" la apertura del mercado turco e indicó que refleja la confianza en los productos paraguayos y en las garantías sanitarias que respaldan la producción local.

La carne bovina es el segundo mayor producto de exportación del país, después de la soja, con despachos por 1.120,5 millones de dólares entre enero y julio pasado, según el Banco Central de Paraguay (BCP).