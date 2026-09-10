Gobierno finlandés dará más competencias a la Guardia de Fronteras para combatir sabotajes

La nueva ley, que debe ser aún aprobada por el Parlamento, mejorará la preparación de la agencia fronteriza y su capacidad para anticiparse y reaccionar ante situaciones imprevistas, según explicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

"De acuerdo con la propuesta, se asignará a la Guardia de Fronteras la nueva función de vigilar las infraestructuras submarinas críticas, así como las competencias necesarias para desempeñar dicha función en las aguas territoriales de Finlandia y en su zona económica exclusiva", señaló el comunicado.

La nueva ley otorgará a la agencia fronteriza la potestad de prevenir o detener cualquier intento de dañar las infraestructuras submarinas del país, como cables de telecomunicaciones, gasoductos y conexiones eléctricas.

Asimismo, estará autorizada a abordar e inspeccionar cualquier buque sospechoso de navegar sin pabellón en la zona económica exclusiva de Finlandia, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Además, podrá realizar inspecciones a cualquier embarcación finlandesa que enarbole un pabellón falso o se niegue a mostrar su bandera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La propuesta del Gobierno incluye también una mejora de las capacidades de la agencia fronteriza para interceptar y neutralizar todo tipo de vehículos no tripulados.

"La normativa se ampliaría para aplicarse no solo a los drones, sino también a los vehículos no tripulados que operan en tierra, en la superficie del agua y bajo el agua, los cuales son cada vez más habituales a medida que avanza la tecnología", señaló el Ministerio.

También autorizará a la agencia fronteriza a realizar vigilancia técnica y del espectro electromagnético para mejorar la visión global de la situación y la capacidad de control no solo de la frontera exterior con Rusia, sino también de las fronteras interiores del espacio Schengen.

La nueva ley forma parte del objetivo del Ejecutivo finlandés, recogido en el programa de gobierno, de reforzar los poderes de la Guardia de Fronteras para adaptarlos al actual entorno operativo y de seguridad.

Desde su ingreso en la OTAN en 2023, Finlandia ha sufrido en varias ocasiones la rotura de infraestucturas submarinas críticas en el mar Báltico, incidentes que Helsinki considera "ataques híbridos" perpetrados o instigados por Moscú.

Actualmente hay abiertos dos procesos judiciales en Finlandia contra dos buques sospechosos de pertenecer a la flota fantasma rusa, el petrolero Eagle S y el carguero Fitburg, que presuntamente rompieron con sus anclas varios cables submarinos de fibra óptica y un cable de alta tensión entre el país nórdico y Estonia.