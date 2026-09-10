Guatemala será el país invitado de la edición 2027 del festival francés Cinélatino

"Guatemala se hallará en el corazón de un foco excepcional dedicado a una cinematografía que está alzando vuelo, en un momento en que por fin se viene dibujando un nuevo ecosistema institucional a favor del cine. Cinélatino invita al cine de ese país que se afirma en tanto que espacio de creación, memoria y resistencia", resaltó este miércoles el certamen en un comunicado.

El festival precisó que hay una nueva generación de cineastas y artistas guatemaltecos que están cuestionando "la historia, las identidades, las violencias, las relaciones de poder y las luchas por los derechos de los pueblos".

Ejemplos que han dado una visibilidad creciente al cine del país centroamericano son 'Nuestras madres' (2019), de César Díaz, que ganó la Cámara de oro de Cannes, o 'Ixcanul' (2015), de Jayro Bustamante, Premio Alfred Bauer en la Berlinale.

Más recientemente, el cortometraje 'Madrugada', de Sebastián Lojo, fue seleccionado en la Quincena de Cineastas en Cannes en 2026, mientras que 'Nosotros', de Joaquín Ruano, figura en la selección del Festival internacional del film de Toronto en 2026.

Los creadores, sin embargo, lamentaban la ausencia de apoyo institucional, lo que hasta ahora había "frenado o trabado la creación, producción, difusión y circulación de las obras". Pero desde 2007, según destaca Cinélatino, la movilización del conjunto del sector y asociaciones profesionales fue definiendo un proyecto nacional para tener una verdadera política pública a favor del cine.

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Ese esfuerzo, que el festival francés "desea acompañar", tiene ahora una cita decisiva con una propuesta de ley que podría, entre otras cosas, permitir la fundación de un Instituto guatemalteco del cine, para dar un apoyo duradero al sector y favorecer la circulación de sus obras y el brillo del cine guatemalteco en el extranjero.

"Al dedicarle su foco a Guatemala, Cinélatino procura brindar una visibilidad local, nacional e internacional a una cinematografía que se viene construyendo, movilizándose y afirmando con fuerza la necesidad de contar sus propias historias. Esta elección se inscribe de lleno en la historia y los compromisos del festival", subrayó el certamen francés en el comunicado.

Creado en 1989 para tender puentes con el otro lado del Atlántico, el festival Cinélatino se ha convertido en una de las grandes citas europeas dedicadas íntegramente al cine latinoamericano.

El año pasado, en el que México fue el país invitado, el principal premio del certamen fue para 'La reserva', del realizador mexicano Pablo Pérez Lombardini.