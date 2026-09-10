Guyana avanza en sus planes para desarrollar la minería con proyecto de extracción de oro

El Ministerio de Recursos Naturales de Guyana informó en un comunicado de la firma de un acuerdo con Mako Mining Corp. y su filial Stronghold Guyana Inc., en relación con el proyecto aurífero de Eagle Mountain.

La empresa, que ya ha iniciado las actividades preparatorias, prevé que comience la construcción para el tercer trimestre de 2027 y que la producción de oro arranque a finales de 2028.

La firma del acuerdo representa "un hito importante para avanzar en el desarrollo del recurso aurífero de Eagle Mountain y refleja el compromiso continuo del Gobierno de facilitar inversiones responsables en el sector minero de Guyana", señaló el Ministerio de Recursos Naturales.

El acuerdo establece un marco que regula las condiciones legales, fiscales y operativas del proyecto y contempla compromisos relativos a la gestión ambiental, el desarrollo comunitario y los programas sociales.

Guyana cuenta con importantes reservas de oro, bauxita y diamantes, por lo que la contribución a la economía de la minería es significante, aunque ha perdido influencia ante el gran desarrollo del sector petrolero.

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Entretanto, como parte de su campaña de vigilancia y fiscalización en todos los distritos mineros, el Ministerio de Recursos Naturales informó también hoy de la detención de los mencionados seis extranjeros tras el hallazgo de una operación minera ilegal en el distrito de Potaro.

Durante el operativo, se incautaron diversos equipos de minería y una cantidad no especificada de oro.

El Ministerio reiteró que no habrá tolerancia hacia la minería ilegal y que los mineros y demás partes interesadas están obligados a obtener los permisos necesarios y a garantizar que sus operaciones cumplan plenamente con las leyes mineras y ambientales de Guyana.

Las autoridades de Guyana están deportando a todos los ciudadanos extranjeros hallados anteriormente realizando actividades de minería ilegal.