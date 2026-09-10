Hutíes dicen que la navegación en el mar Rojo y Bab al Mandeb es segura tras sus avances

El jefe negociador y portavoz hutí, Mohamed Abdulsalam, declaró en su cuenta oficial de X que las operaciones de las fuerzas hutíes en las zonas costeras constituyen una "operación nacional" destinada a reafirmar la soberanía del Yemen y a hacer frente a las "amenazas" contra la paz civil.

Asimismo, desestimó las preocupaciones sobre la seguridad marítima y afirmó que la navegación y el comercio internacional a través del mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb son "seguras" y se desarrollan con normalidad.

"Las operaciones en curso tienen objetivos específicos anunciados previamente y son de naturaleza defensiva. Dichas operaciones cesarán una vez que termine la agresión contra el Yemen y se levante el bloqueo", indicó.

El "bloqueo" al que se refieren los hutíes son las restricciones impuestas desde 2015 por la coalición internacional capitaneada por Arabia Saudí que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido sobre las zonas bajo control insurgente, especialmente en puertos y aeropuertos.

No obstante, Abdulsalam afirmó que una "paz real, justa y honorable" sigue siendo la opción estratégica de los hutíes y abogó por unas relaciones basadas en la buena vecindad, el respeto mutuo y los intereses compartidos.

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El portavoz del grupo aseguró que no albergan "ambiciones territoriales respecto a países vecinos, árabes, islámicos o de otra índole", y que "no había iniciado ninguna agresión contra nación alguna".

La descripción de la campaña como defensiva por parte de los hutíes contrasta con la postura del Gobierno yemení y sus aliados, quienes acusan al grupo de amenazar la seguridad regional y el tráfico marítimo internacional.

Sobre terreno, los combates se intensificaron a lo largo de la costa occidental del Yemen y se registraron rápidos avances hutíes, con la toma de territorios e islas de posición estratégica en el sur del mar Rojo.

Los rebeldes se apoderaron de las islas de Zuqar, Hanish Mayor y Hanish Menor, ubicadas en el archipiélago de Hanish, tras lanzar ataques con misiles balísticos desde el continente y enviar combatientes en barco para tomarla, según indicaron este jueves fuentes militares a EFE.

Estas son unas islas estratégicas que se suman al control de los hutíes del estratégico puerto de Moca, en el mar Rojo, así como la toma de toda la provincia de Al Hudeida, con lo que consolidan su presencia cerca del estrecho de Bab el Mandeb, clave para el comercio mundial.