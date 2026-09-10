Irak refuerza capacidades de seguridad mientras acelera la retirada de tropas extranjeras

"El 30 de septiembre marca el plazo límite para poner fin a la misión de la coalición internacional", recordó Al Numan en una rueda de prensa en Bagdad, al señalar que el proceso responde a la voluntad del Gobierno iraquí y supone "la culminación de la soberanía iraquí".

El portavoz aseguró que la retirada de las fuerzas extranjeras se está acelerando y que la oficina del comandante en jefe supervisa el proceso, además de facilitar los movimiento de las tropas de la coalición mediante los permisos necesarios.

Una vez concluida la misión, Bagdad determinará la nueva forma de relación con los países que integran la coalición, para lo que se ha creado un comité encargado de establecer el mecanismo de relación con esos Estados.

En paralelo, las autoridades iraquíes están reforzando la coordinación entre sus distintas estructuras de seguridad, por lo que esta semana se celebró una reunión para abordar la preparación y el despliegue de las fuerzas federales y regionales, el control de los pasos fronterizos, la lucha contra el narcotráfico y la extradición de personas buscadas.

Al Numan afirmó que el encuentro permitió adoptar decisiones que fueron elevadas al comandante en jefe y recalcó que las fuerzas de seguridad están plenamente preparadas y capacitadas para proteger Irak.

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El portavoz destacó también el suministro de armamento y la mejora de las capacidades defensivas del país, especialmente en materia de defensa aérea.

Aseguró que Bagdad ha avanzado en la firma de contratos y que ha logrado "avances significativos" en materia de armamento con Estados Unidos, Corea del Sur y Turquía.

El refuerzo de las capacidades estatales se desarrolla al mismo tiempo que el Gobierno impulsa la regulación de las armas que permanecen fuera del control estatal, un proceso que, según Al Numan, continúa avanzando.

"No permitiremos la presencia de armas fuera del control del Estado", afirmó, y señaló que algunos grupos ya han entregado todo su armamento. No obstante, indicó que las conversaciones continúan y que el asunto se resolverá tras la retirada de la coalición.

Respecto a la seguridad regional, Al Numan reiteró que Irak no permitirá utilizar su territorio para atacar a países vecinos y afirmó que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha entregado sus armas.

Según el portavoz, Bagdad mantiene conversaciones con Turquía sobre la devolución de esas armas o la salida del PKK de territorio iraquí hacia un lugar que sus miembros elijan.