Irán asegura que ha destruído un dron marino de EE.UU. en Ormuz

“Una embarcación espía no tripulada del Ejército terrorista estadounidense del tipo Saildrone y con número de casco 5838 fue alcanzada en el estrecho de Ormuz”, indicó el cuerpo militar de élite en su cuenta de X.

Un vídeo de dos segundos en el que se aprecia una embarcación en llamas acompaña el mensaje en X.

La Guardia aseguró que Ormuz está “bloqueado y bajo nuestra vigilancia de inteligencia y control inteligente”, y mantuvo que “cualquier movimiento hostil será objeto de ataque”.

Hace dos días, la Armada del cuerpo militar de élite anunció que había capturado un avanzado submarino no pilotado de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

En los últimos días se ha producido un importante intercambio de ataques a petroleros por parte de Irán y Estados Unidos en su pulso por el control de ese estrecho.

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Estados Unidos ha destruido al menos ocho petroleros en la última semana e Irán ha respondido con ataques a tanqueros de terceros países y buques militares estadounidenses.

Irán bloqueó del estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a buques que tratan de saltarse su bloqueo.

Pero en las últimas semanas, Estados Unidos había logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán y transportar unos cuatro millones de barriles al día, según el especializado estadounidense TankerTrackers, cifra que ahora se encontraría en la mitad.