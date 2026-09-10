Irán tacha la resolución de agencia nuclear de la ONU como “ilegal” y “política”

“La resolución contra Irán aprobada por la Junta de Gobernadores es ilegal, carece de fundamento técnico, es de carácter puramente político e inaceptable, y lleva la clara huella de la presión ejercida por Estados Unidos y los sionistas”, dijo en X Rezaei.

“Las acciones politizadas y desestabilizadoras del OIEA empujarán a los países a retirarse del TNP”, advirtió.

La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia atómica de la ONU, adoptó ayer una resolución que critica a Irán por incumplir sus obligaciones de no proliferación nuclear y remitió el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU.

El texto, presentado en Viena por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, insta a Irán a subsanar "urgentemente" su incumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA.

Desde los ataques de Israel y EE.UU. contra instalaciones nucleares iraníes, Irán ha restringido el acceso de los inspectores del OIEA, que siguen sin poder determinar el paradero de unos 400 kilos de uranio altamente enriquecido, un material cercano al uso militar.

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Según la resolución, aprobada por 23 de los 34 países con derecho a voto en la Junta, el director general del OIEA, Rafael Grossi, necesita acceso a las instalaciones para poder "proporcionar las garantías necesarias respecto de la corrección y exhaustividad de las declaraciones de Irán".

El Consejo de Seguridad de la ONU debatió hoy sus sanciones al programa nuclear iraní, a pesar de la oposición de Rusia y China, que votaron en contra de la resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA.

La decisión supone la primera vez desde 2006 que una resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA sobre Irán es remitida al Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia, ambos aliados de Irán, tienen derecho de veto.