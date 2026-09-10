Jimmy Kimmel cancela emisión de entrevista al demócrata Talarico por "amenazas" de la FCC

Kimmel aseguró anoche que, bajo la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, la FCC le "ha amenazado, al programa, a la cadena, ABC, a las filiales y a las estaciones locales, basándose en decisiones editoriales y en contrataciones de invitados que, al parecer, no le gustan".

"Por respeto a nuestras cadenas locales, especialmente a nuestras filiales de ABC en Texas, que tendrían que lidiar con esta tontería, mi entrevista de mañana con James Talarico no se emitirá por televisión", explicó durante su programa del miércoles.

En su lugar, la conversación de Kimmel y el demócrata se publicará en el canal de Youtube del programa: "Menos mal que tenemos eso, porque en la América en la que vivimos ahora mismo es lo mejor que podemos hacer. Hasta noviembre, claro. Aseguraos de inscribiros en el censo electoral", dijo a su audiencia.

El presentador recalcó que, pese a que ha entrevistado a diversos candidatos políticos durante décadas, incluyendo al propio Trump en 2016, "ahora que es presidente, algo ha cambiado".

El pasado agosto, la compañía Walt Disney, propietaria de ABC, demandó a la FCC por llevar a cabo una "campaña de represalias" contra esta cadena, violando así sus derechos recogidos en la Primera Enmienda.

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La empresa impuso esta querella meses después de que la FCC ordenara una revisión anticipada de las licencias de todas las estaciones de televisión propiedad de ABC, una medida extraordinaria justificada oficialmente por una investigación sobre las políticas de cumplimiento e inclusión de la cadena.

La FCC tomó esta medida tras una intensa disputa pública entre Kimmel y Trump por un chiste del cómico sobre la primera dama, Melania.

Por su parte, Talarico, legislador local y seminarista presbiteriano que logró imponerse el pasado marzo en las primarias de su partido, enfrenta en las elecciones de medio mandato de noviembre el reto de arrebatar a los republicanos uno de los dos escaños del Senado de Texas, un puesto que ningún demócrata ha logrado ganar desde 1994.

La FCC es una agencia gubernamental independiente de Estados Unidos que regula las comunicaciones nacionales e internacionales por radio, televisión, cable, satélite y teléfono.