Jueza de EE.UU. da luz verde a la demanda que podría regularizar a medio millón de cubanos

"La jueza decidió que tiene jurisdicción para proceder con el caso. Eso es lo más importante de todo", dijo a la salida del tribunal el abogado Mark Prada, que lidera la demanda.

La magistrada Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó en una audiencia la petición de desestimación planteada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), confirmando que el tribunal posee facultad para abordar el caso.

Sin embargo, concedió una semana a los abogados del DHS para que modificasen su solicitud.

El trasfondo del caso es una demanda de 992 cubanos que entraron por la frontera mexicana para que Estados Unidos reconozca su estatus legal y la Ley del Ajuste Cubano, que durante décadas otorgó a estos inmigrantes la residencia legal tras un año de habitar el país.

Los demandantes están entre los 500.000 a 600.000 cubanos que entraron tras el vencimiento de la política 'Pies secos, pies mojados', que ordenó en 2017 el entonces presidente Barack Obama, y que les permitía quedarse de forma legal si pisaban territorio estadounidense.

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Tras la decisión preliminar de la jueza, el tribunal deberá resolver la certificación de la demanda como "acción colectiva" nacional, lo que protegería a todos los cubanos en situaciones similares, y definir cuál es el remedio legal aplicable.

Prada explicó a los medios que buscan incluir a todos los cubanos que carecen de un documento conocido como 'parole' (alivio migratorio humanitario) para "abrir la puerta a aplicar al Ajuste Cubano a la mayor cantidad de gente posible".

"Queremos aclarar que son elegibles para aplicar el Ajuste Cubano y que después cada persona individualmente persiga su aplicación; que la gente que ya tiene orden de deportación, pueda pedir la apertura de su caso a un juez de inmigración", prosiguió.

El debate central se enfocará en demostrar que las autoridades migratorias procesaron y liberaron a estos ciudadanos con documentación incorrecta en la frontera, cuando legalmente les correspondía ese histórico alivio migratorio.

Promulgada en 1966 por el presidente estadounidense, Lyndon B. Johnson, la Ley de Ajuste Cubano ofrece un procedimiento especial y simplificado para que los ciudadanos cubanos obtengan la residencia permanente en Estados Unidos.

Por su parte, la abogada Claudia Cañizares subrayó la "impaciencia" de la comunidad cubana ante un caso de "gran impacto", y señaló que la propia jueza urgió a agilizar el proceso.

El caso transcurre en medio de la ofensiva migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, que ha multiplicado los arrestos de migrantes y ha reducido drásticamente la concesión de permisos de residencia.