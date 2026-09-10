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10 de septiembre de 2026 a la - 08:50

La cadena británica de supermercados Iceland abrirá su primera tienda en las Malvinas

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Londres, 10 sep (EFE).- La cadena británica de supermercados Iceland anunció este jueves que va a abrir su primera tienda en las islas Malvinas, con lo que se convertirá en la primera marca 'nacional' -no local- en contar con un establecimiento en estas islas.

Por EFE

El anuncio llega en un momento 'delicado', después de que el presidente argentino, Javier Milei, haya renovado su reclamación por la soberanía de las islas y haya amenazado con imponer sanciones a las compañías que extraigan o intenten extraer recursos naturales de las islas y sus aguas territoriales.

La nueva tienda de Iceland -una cadena especializada principalmente en productos congelados- abrirá en la calle Ross Road East, en la capital del archipiélago, Stanley, y lo hará asociada a la enseña local Kelper Stores.

El dueño de Iceland, Lord Richard Walker, no escondió el mensaje 'patriótico' que motiva su anuncio, y poco después de hacerse público el llamamiento de Milei, escribió en LinkedIn: "Las Malvinas son parte especial de la familia británica y siempre ha sido mi ambición apoyarlas, por eso llevar Iceland a Stanley es para nosotros un momento especial".

E incluso anunció que irá en persona a inaugurar el establecimiento, lo que se espera suceda a principios de diciembre.

Las islas Malvinas están administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y cuya soberanía reclama Argentina. En 1982 tropas argentinas desembarcaron en el archipiélago y desencadenaron una guerra de 74 días que se saldó con la victoria británica. Posteriormente, en 2013, los malvinenses fueron llamados a referéndum y se pronunciaron de manera aplastante (99 %) a favor de su pertenencia al Reino Unido.