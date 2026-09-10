La cosmovisión de tres nacionalidades indígenas entra en el sistema educativo de Ecuador

Este jueves se oficializó esta inclusión con la firma de una resolución de registro en Quito, donde representantes de las nacionalidades Waorani, A'i Cofán y Siekopai entregaron sus propuestas a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación (Seibe).

Además, también se organizó una marcha en la capital para celebrarlo y una rueda de prensa ante medios de comunicación. "Queremos que nuestros niños estudien con conocimientos tradicionales y propios, que hablen nuestro idioma", señaló durante la rueda de prensa Oswando Nenquimo Pauchi, dirigente de la organización Waorani de Pastaza.

"Sin educación no hay territorio", continuó. Entre los conocimientos que se impartirán en sus territorios se incluyen contenidos sobre la selva, la medicina tradicional y la espiritualidad.

"Esto es un logro y un hecho histórico para el país", señaló Mauro Shakai, director de la Educación Intercultural Bilingüe de Seibe, quien añadió que además de los saberes tradicionales, los niños también estudiarán materias de currículum nacional como el resto de la nación.

El reconocimiento administrativo supone ahora el inicio de una nueva etapa, pues las nacionalidades deberán coordinar con la Seibe y el Ministerio de Educación la aplicación de los tejidos curriculares, la formación de los profesores y la dotación de infraestructura educativa en sus territorios.

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Por su parte, Patricia Peña, de la Alianza Ceibo y Amazon Frontlines, las dos organizaciones que han cooperado con este proceso, destacó que seguirán ahí "para acompañar y exigir que todos los derechos de las nacionalidades sean poco a poco implementados en los territorios".

"Todos los que tenemos que cuidar la niñez y la juventud nos uniremos alrededor de las nacionalidades para que ellos puedan implementar plenamente el derecho a su educación propia", continuó.