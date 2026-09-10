La estadounidense Frontier Airlines operará en Colombia con vuelos directos desde Orlando

"Bogotá, Medellín y Cartagena serán nuestros primeros destinos en el país y esta expansión representa nuestra primera incursión en Suramérica. Colombia es un mercado estratégico y esto es apenas el comienzo de lo que queremos construir y desarrollar aquí", indicó Daniel Camejo, vicepresidente de Frontier Airlines.

La operación está sujeta a las aprobaciones gubernamentales correspondientes y desde marzo de 2027, la oferta alcanzará 15 frecuencias semanales, cuando la ruta hacia Bogotá pase a operar diariamente, precisó la agencia gubernamental Procolombia.

El ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, destacó este anuncio como resultado del trabajo articulado entre el Gobierno, ProColombia, la aerolínea y los actores del sector.

"La llegada de Frontier a Colombia significa más que nuevas rutas: significa más posibilidades para que viajeros, empresarios e inversionistas se encuentren con nuestro país. Cada nueva conexión abre una puerta al turismo, al comercio y a nuevas oportunidades para los colombianos", indicó el ministro.

La nueva operación también amplía las posibilidades de conexión de los viajeros colombianos porque desde Orlando "podrán acceder a más de 50 destinos en el Caribe, lo que convierte a esta nueva operación en una puerta de entrada no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia otros mercados de la región", precisó la aerolínea.

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Con la incorporación de Frontier, Estados Unidos continúa fortaleciendo su posición como el mercado con mayor conectividad aérea con Colombia.

Actualmente registra 350 frecuencias semanales y más de 61.700 sillas disponibles hacia 12 ciudades estadounidenses, consolidándose como un mercado estratégico para el turismo y los negocios entre ambos países.