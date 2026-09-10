La gasolina y diésel en Chile suman su tercer alza tras ataques en Rusia y Oriente Medio

El valor de la gasolina de 93 y 97 octanos se incrementó 0,037 dólares (35 pesos chilenos) por litro respectivamente, mientras que el diésel subió alrededor de 0,09 dólares (89 pesos chilenos) por litro, publicó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, endosó la medida a que "las alzas afuera han sido enormes, en el diésel han sido gigantes, mucho más que el petróleo, y estamos en una situación compleja afuera".

El secretario de Estado expresó su preocupación, especialmente por el incremento del diésel, ante lo cual aseguró que el Ejecutivo puede "resistir un poco más estos nuevos embates de precios, que sobre todo afectan al diésel, y lo que estamos haciendo entonces es espaciar más y graduar más estas posibles alzas".

El aumento de las bencinas es el tercero consecutivo, tras el decretado a finales de julio, y deja los precios muy cerca de los niveles históricos que se alcanzaron en marzo pasado, cuando el Gobierno de Kast aplicó el denominado "bencinazo", en el inicio del conflicto en Oriente Medio.

A los pocos días de la llegada al poder del mandatario, el pasado 11 de marzo, el precio de la gasolina experimentó una subida en torno al 32 % y el del diésel un 62 %, luego de que decidió no usar un mecanismo estatal de estabilización de precios con el que cuenta Chile y traspasar íntegramente a los consumidores el alza internacional del petróleo.

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La subida representó la segunda mayor en la historia del país, y fue en aquel momento de 0,41 dólares por litro (370 pesos chilenos) para la gasolina de 93 octanos y de 0,64 dólares por litro (580 pesos chilenos) para el diésel.

El precio del crudo ha vuelto a superar los 100 dólares por barril por el agravamiento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, auguró el miércoles que terminará "inmediatamente después" de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.