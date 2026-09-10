La ONU debate las sanciones al programa nuclear iraní con la oposición de Rusia y China

El órgano de paz de Naciones Unidas celebró la sesión, sobre la resolución 1737 relativa a las sanciones por el programa nuclear iraní, por no haber interrumpido su programa de enriquecimiento de uranio.

Esta sesión, programada cada 90 días, reavivó la disputa entre sus miembros por la reactivación automática de las sanciones al país persa, que, según China y Rusia, no es legal.

"La Federación de Rusia rechaza de pleno los intentos de manipular la autoridad del Consejo para lograr un ajuste de cuentas políticas con Teherán", aseguró el representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.

La cuestión de fondo se encuentra en el mecanismo de reimposición automática de las sanciones ('snapback'), que se activa cuando un Estado miembro denuncia un incumplimiento significativo de Irán.

En 2025, Francia, Alemania y Reino Unido pidieron reactivarlo por una supuesta negligencia de Teherán.

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Por su parte, China y Rusia pidieron extender seis meses la resolución que contempla la supresión gradual de las sanciones de la ONU contra Irán para ganar tiempo para negociar, pero la iniciativa no fue aprobada.

La sesión de este viernes sirvió, de nuevo, para escenificar la división en el Consejo sobre este asunto.

Moscú y Pekín se opusieron y Pakistán y Somalia se abstuvieron.

Jennifer Locetta, representante suplente de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales, justificó su decisión de extender el paquete de sanciones aludiendo a la falta de acceso del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a Irán.

La Junta de Gobernadores del OIEA adoptó el miércoles una resolución que critica a Irán por incumplir sus obligaciones de no proliferación nuclear y remite el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU.

La decisión supone la primera vez desde 2006 que una resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA sobre Irán es remitida al Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia, ambos aliados de Irán, tienen derecho de veto.

"Tomamos nota de la remisión del tema", declaró Jérôme Bonnafont, embajador ante la ONU de Francia, que ostenta este mes la presidencia del Consejo de Seguridad.