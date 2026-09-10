La sequía extrema en Puerto Rico disminuyó solo un 1,5 %, de 40,99 a 39,49 % en una semana

Igualmente, de acuerdo con la data del organismo que publica en su página web, la sequía severa bajó en una semana de 62,26 % a 57,78 %, mientras que la sequía moderada también mermó de 75,21 % a 69,10 %.

"Esta semana, el patrón atmosférico dominante cambió, pasando de la influencia de los remanentes del huracán Dolly a principios de semana a un régimen de vientos alisios del sureste. Esto trajo chubascos pasajeros y tormentas aisladas, seguidos de un aire ligeramente más seco el 8 de septiembre", explicó el organismo.

Ante ello, el Monitor de Sequía especificó que en algunas zonas del centro, centro-norte y oeste de Puerto Rico cayeron precipitaciones de entre 25 y 125 milímetros (2,5 y 12,5 centímetros).

"Esto contribuyó a mejorar la sequía severa y moderada, así como la sequedad anormal en las zonas central y centro-norte de la isla. Las recientes lluvias también permitieron una leve mejoría en la sequía extrema del sureste de Puerto Rico", explicó.

El Monitor de Sequía reconoció que si bien las lluvias de esta semana fueron beneficiosas en algunas zonas, no fueron suficientes para aliviar la sequía extrema persistente, en particular el importante déficit de agua subterránea observado en los pozos de monitoreo.

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Solo un 20 % de Puerto Rico, específicamente en 15 municipios del noroeste y oeste, no sufre de sequía.

En cuanto a los embalses, Carraízo, en Trujillo Alto, que suple agua a 500.000 personas del área metropolitana, se ubicó este jueves en 39,07 metros, un aumento de 0,05 centímetros de ayer, miércoles, a hoy, según el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

No obstante, el embalse La Plata, en Comerío, y que le suple agua a otra gran población de la zona metropolitana y el norte de la isla, continuó bajando 8 centímetros, ubicándose en el nivel de ajustes con 40,24 metros.

A pesar de ello, las autoridades no han dicho si propondrán algún racionamiento de agua, tal y como hicieron con los abonados de Carraízo en agosto pasado.