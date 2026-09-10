La UE concluye negociación de acuerdo marco de intercambio de datos en frontera con EE.UU.

El documento establece las condiciones generales para que la información procedente de las bases de datos nacionales de los Estados miembros pueda compartirse con las autoridades estadounidenses, según anunció este jueves la Comisión Europea en un comunicado.

"Las negociaciones se centraron, en particular, en la inclusión de salvaguardias claras y sólidas en materia de protección de datos que deberán respetarse en los acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y Estados Unidos", explicó el Ejecutivo Comunitario.

El texto debe recibir ahora la firma del Consejo y la aprobación del Parlamento Europeo antes de su celebración formal y entrada en vigor.

Una vez que el acuerdo marco entre la UE y EE. UU. entre en vigor, los Estados miembros podrán celebrar acuerdos bilaterales con la administración norteamericana, con arreglo a las condiciones y garantías establecidas en el acuerdo marco.