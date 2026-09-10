La UE impulsa un plan para cortar su dependencia de Rusia en isótopos médicos

La Iniciativa Europea del Valle de los Radioisótopos (ERVI, por sus siglas en inglés) aspira a asegurar el suministro europeo de estos materiales y se enmarca en la hoja de ruta REPowerEU para poner fin a las importaciones energéticas rusas.

Los radioisótopos son isótopos radiactivos que, administrados al paciente, permiten diagnosticar o tratar enfermedades como el cáncer.

La UE es el mayor productor mundial de radioisótopos médicos y exporta cerca de la mitad de su producción al exterior, según datos del Ejecutivo comunitario, que prevé que la demanda de estos materiales se triplique de aquí a 2035.

Pero Bruselas advierte de que la UE carece de producción propia de uranio poco enriquecido de alto grado (HALEU, en inglés), un insumo clave para la fabricación de radioisótopos, y depende de Rusia para isótopos estables usados en tratamientos contra el cáncer.

Además, partes de la cadena de suministro europea están expuestas a "instalaciones de producción envejecidas" y a la competencia de proveedores alternativos, lo que genera "riesgo de desviación de la inversión y mayores costes".

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ERVI incluye una convocatoria de financiación para desarrollar una Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA), que la Comisión aspira a respaldar mediante una asociación público-privada.

En producción, Bruselas apoyará inversiones "de alto riesgo", como el desarrollo de capacidad propia de uranio poco enriquecido, apuntaladas por la Ley de Medicamentos Críticos y por la posibilidad de declarar proyectos estratégicos como servicios de interés económico general (SIEG).

En el plano internacional, la principal vía es la cooperación con Reino Unido para el suministro de este material, junto con vías de colaboración adicionales con Canadá, Japón y Estados Unidos.

La Comisión buscará simplificar el transporte transfronterizo de radioisótopos con la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) y evaluará una eventual revisión de la legislación de radioprotección.

De momento, la iniciativa no crea financiación nueva ni instrumentos legislativos propios, sino que orienta a los Estados miembros e industria hacia mecanismos ya existentes.