Lagarde dice que el BCE no puede anticipar el próximo movimiento de los tipos de interés

El Consejo de Gobierno decidió por unanimidad subir hoy en 25 puntos básicos los tipos de referencia del BCE, añadió Lagarde, tras la reunión del Consejo de Gobierno en Berlín, bajo los auspicios del Bundesbank, el banco central de Alemania.

El BCE subió los tipos de interés a los depósitos de los bancos a un día, en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, segunda subida del precio del dinero este año, porque prevé que "la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado" debido a la guerra en Irán.

El BCE también subió en 25 puntos básicos los tipos de interés de las subastas semanales, hasta el 2,65 %, y el de la facilidad marginal de crédito, por el que presta a los bancos a un día, hasta el 2,90 %, con efectos a partir del 16 de septiembre.

Lagarde también dijo que "las perspectivas de crecimiento a corto plazo han mejorado en comparación" con junio, lo que refleja, la resiliencia del consumo privado y el gasto público.