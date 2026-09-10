Líder de AfD en Sajonia-Anhalt no descarta nuevas elecciones si no logra formar gobierno

"Es un escenario que no rehuimos, porque sería el resultado de una situación en la que nadie más está dispuesto a asumir con nosotros la responsabilidad de gobernar", afirmó en una rueda de prensa en Magdeburgo tras la constitución de su grupo parlamentario.

Siegmund resaltó que el voto de los ciudadanos -que otorgaron a AfD su mejor resultado hasta la fecha en unas regionales, del 43,8 %- ha sido claro, por lo que repetir las elecciones no preocuparía mucho a su partido.

"Seguro que los ciudadanos demostrarían qué les parece que nadie esté dispuesto a gobernar con nosotros", afirmó, y sugirió que AfD incluso mejoraría su resultado anterior, porque los votantes dirían "ahora vais a ver" al resto de formaciones políticas, que quieren impedirles gobernar pese a ser el partido más votado.

Siegmund reiteró que su formación mantiene conversaciones con "otros grupos parlamentarios", en referencia a la izquierdista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), la única fuerza que no ha rechazado negociar con ellos, así como con diputados individuales, con la esperanza en este último caso de atraerse el apoyo de algunos tránsfugas.

El líder de AfD en Sajonia-Anhalt, que fue elegido este jueves portavoz de un grupo parlamentario en la cámara regional compuesto por 39 diputados, afirmó que estaría dispuesto a formar Gobierno aunque sólo consiguiese el apoyo de un diputado extra por encima de los 42 que otorgan la mayoría absoluta.

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No obstante, Siegmund reconoció que su objetivo es recabar el máximo número de apoyos posibles.

Al mismo tiempo, rechazó la petición de BSW -dispuesta a que sus cinco diputados se abstengan para permitir un Gobierno en minoría de AfD- de nominar como primer ministro a una figura independiente, y subrayó que no renunciará a encabezar el Ejecutivo, puesto que casi un 44 % de los votantes le quería en el puesto, dijo.

Sahra Wagenknecht, líder de BSW, reiteró este jueves que sus parlamentarios no van a votar a favor de Siegmund en una hipotética investidura y también rechazó los planes de "remigración" de AfD "si de verdad van en serio a meterle miedo a la gente".

Sobre la reunión de su grupo parlamentario, Siegmund dijo que los diputados de AfD se mostraron unidos y apuntó que dimitirá como portavoz, cargó que pasó a ocupar este jueves, si es elegido como primer ministro regional.

"Dimitiré de este cargo para el cual he sido elegido de forma unánime si me convierto en primer ministro", afirmó.

La Constitución de Sajonia-Anhalt no fija un plazo para elegir nuevo primer ministro.

Por ello, el primer ministro regional saliente, el democristiano Sven Schulze, podría permanecer en funciones mientras sea necesario.

La convocatoria de nuevas elecciones necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento regional.

Si Siegmund se presenta a la investidura en las dos primeras votaciones, necesitaría una mayoría absoluta del número de diputados, lo que equivale a 42 votos en una primera votación o una segunda votación.

En una tercera votación le bastaría la mayoría de los votos, ya que las abstenciones no se considerarían. Sin embargo, aún en el caso de que la BSW se abstuviera, seguiría necesitando una abstención más.

Entre los 39 diputados de la AfD hay dos, Simon Lansmann y Sebastian Koch, que han sido vinculados a un grupo neonazi prohibido, y uno, Frank-Ronald Bischof, que fue entre 1977 y 1989 oficial de la temida STASI, el servicio secreto para Interior de la extinta RDA.

Una granja de Lansmann fue registrada por la fiscalía de Halle bajo sospecha de que el ahora diputado había organizado una acto de la agrupación "Artgemeinschaft", prohibida desde 2023.

Sobre Koch se sospecha que estuvo presente en el acto en el que, según informaciones de la revista Der Spiegel, se cantaron canciones de las Juventudes Hitlerianas (HJ).