Líder opositor israelí demanda a mujer de Netanyahu por sugerir que sabía del 7 de octubre

Su acción judicial se produce después de que Sara Netanyahu afirmara recientemente en una entrevista que Golán, número dos del Ejército en 2023, había llegado "muy temprano" y "vestido y listo" a la zona cercana a Gaza tras el ataque, en lo que se interpretó como una insinuación de que conocía de antemano los planes de Hamás.

Golán respondió entonces con dureza acusando a la primera dama de difundir una "falsa conspiración" y enviando una carta de advertencia previa a una demanda.

Este jueves, en un mensaje publicado en sus redes sociales, Golán afirma que ha decidido presentarla después de que Sara Netanyahu "inventara acusaciones de traición".

A ello añade que el partido de Netanyahu, el Likud, difundió este miércoles un comunicado vinculando al partido de Golán con uno de los periodistas del diario israelí Haaretz que firman la exclusiva esta semana sobre el aviso que recibió el primer ministro israelí del presidente emiratí diez días antes del 7 de octubre de que Hamás iba a llevar a cabo un ataque a gran escala.

En su comunicado, el Likud afirmaba que dicho periodista recibió un pago de una asociación vinculada al partido de Golán para publicar la noticia.

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"La paranoia, al parecer, es cosa de familia", dice Golán, que atribuye estos movimientos de Netanyahu y su esposa a "intentar eludir su responsabilidad por el terrible fracaso en la historia de Israel", en referencia al 7 de octubre.

La demanda por difamación presentada este jueves, a la que tuvo acceso EFE, se enmarca en el ámbito civil. En ella, Golán pide una indemnización inicial por daños y perjuicios de 63.750 séqueles (18.100 euros) más honorarios de su abogado.

En la demanda, alega que tras las declaraciones de Sara Netanyahu "las amenazas contra su vida y su seguridad personal han aumentado significativamente" y explica que la mujer del primer ministro se negó a retractarse de sus acusaciones cuando se puso en contacto con ella.

"Son mentiras desesperadas de alguien que siente que el suelo se le desvanece bajo los pies", dice este jueves el líder del partido de izquierdas, que añade que "cuanto más se le aprieta el lazo político, más peligroso se vuelve Netanyahu".

Para Golán, "cuando el poder se le escapa de las manos, no hay límite que (Netanyahu) no esté dispuesto a traspasar para desviar la atención de sí mismo".