Olimpia
09 de septiembre de 2026 a la - 22:58

Millonaria multa a Olimpia tras el duelo ante Vasco da Gama

El recibimiento de los hinchas de Olimpia, previo al duelo de desquite ante Vasco da Gama, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en estadio Defensores del Chaco.
El recibimiento de los hinchas de Olimpia, previo al duelo de desquite ante Vasco da Gama, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en estadio Defensores del Chaco.

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol emitió su resolución oficial tras los incidentes registrados en el partido entre Olimpia y el Vasco da Gama, disputado el pasado 20 de agosto en el marco de la Copa Sudamericana. El saldo para la institución franjeada es un duro golpe económico que asciende a USD 25.000.

Por ABC Color

La penalización total impuesta al Decano se divide en dos infracciones específicas tipificadas en el Código Disciplinario de la entidad sudamericana.

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La mayor parte del castigo corresponde a una multa de USD 20.000 por la violación del artículo 12.2, literal c), que prohíbe “encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro tipo de objeto pirotécnico” en los estadios durante el espectáculo deportivo.

A esto se suman otros USD 5.000 por contravenir el artículo 11.2, literal h), vinculado a no acatar las directrices impartidas por los oficiales del encuentro organizados por la confederación.

Advertencia formal al jefe de prensa

En paralelo a las sanciones financieras contra la institución, el fallo disciplinario incluyó un llamado de atención formal el jefe de prensa de Olimpia. La medida se fundamenta en el artículo 11.2, literal c), que sanciona la vulneración de las pautas mínimas de comportamiento aceptable en el deporte.

Si bien la resolución no detalla explícitamente la falta, los informes vinculan la advertencia con el levantamiento anticipado de la zona mixta —espacio protocolar y obligatorio destinado a la atención de los medios de comunicación— mientras aún había futbolistas dentro de las instalaciones del estadio.