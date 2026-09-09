Piso salarial en vez de escalafón: así se destrabó la negociación entre Sinamed y Salud

Tras varias reuniones, la negociación entre el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) y el Ministerio de Salud Pública dio un giro que no es de fondos, sino de fórmula. Así lo explicó Roberto Riveros, miembro del gremio, quien detalló en una entrevista en el programa Mesa con EVP, el mecanismo técnico que permitió avanzar en el conflicto que mantiene en vilo al sistema de salud.

Durante las últimas semanas, las conversaciones se enredaron entre varios conceptos que circulaban en paralelo: matriz salarial, escalafonamiento, salario médico. Cada uno implicaba una forma distinta de repartir los recursos disponibles. Esa dispersión, según Riveros, era justamente lo que trababa cualquier posibilidad de acuerdo.

En la última reunión, ambas partes coincidieron en un solo eje: el piso salarial, es decir, el salario mínimo que debería percibir cualquier médico del país, más allá de su antigüedad o especialidad.

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De la antigüedad al piso parejo

El cambio no es menor. El esquema que manejaba originalmente el Ministerio de Salud distribuía los fondos disponibles —una bolsa de US$ 60 millones— según años de servicio y especialización. Es decir, a mayor antigüedad, mayor incremento.

Riveros lo graficó con un ejemplo simple: si de 15 millones de guaraníes disponibles, un médico con 20 años de antigüedad recibía 10 millones y otro con 10 años recibía 5 millones, bajo la nueva lógica ambos pasarían a cobrar 7,5 millones cada uno, como piso mínimo igualitario.

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“El salario está desfasado y hoy el piso debería ser siete millones y medio”, resumió el dirigente, en referencia al ejemplo hipotético que expuso para ilustrar el cambio de criterio.

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Misma bolsa, otro destino

El punto central —y el que la negociación no había transparentado hasta ahora— es que no hay recursos adicionales sobre la mesa. Los mismos US$ 60 millones que el Gobierno tenía previstos para el escalafonamiento serán redirigidos, en principio, a financiar ese piso salarial parejo para todos los médicos.

Según Riveros, la propuesta original de Sinamed planteaba un piso de 8 millones de guaraníes por vínculo laboral. En las tratativas, esa cifra bajó a un valor de referencia de 7 millones, aunque el dirigente aclaró que todavía no hay montos cerrados: solo existe acuerdo sobre el concepto, no sobre las cifras finales, que dependen de la disponibilidad presupuestaria.

Lo que queda pendiente

El propio Riveros evitó hablar de victorias. “No hay vencedores ni vencidos”, afirmó, y remarcó que el verdadero beneficiario de un eventual acuerdo sería el paciente, no una de las partes en pugna.

Con todo, el sindicalista fue claro en un punto: el hecho de haber unificado el concepto no significa que el conflicto esté resuelto. Restan definir los montos exactos, y ese trabajo quedó en manos de los equipos técnicos de ambas partes.

Mientras no exista un documento firmado con cifras concretas, la huelga nacional prevista para el 21 y 22 de septiembre sigue en pie, adelantó el doctor. Cualquier decisión de desconvocatoria deberá pasar primero por una asamblea del gremio, que luego instruirá a la comisión directiva para formalizar el levantamiento de la medida, si corresponde, finalizó.