Clima
10 de septiembre de 2026 a la - 05:26

Alerta de tormentas en Paraguay: ¿Cuáles serían las zonas afectadas?

tormenta lluvia Asunción
Fernando Romero, ABC Color

El pronóstico meteorológico para hoy anticipa una jornada con condiciones climáticas inestables, con alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del país. Siete departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y posibles lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Está activa desde las 5:15 una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en seis departamentos del norte, sur y este de la Región Oriental: Caazapá, San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.

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Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país mañana, viernes, e incluso podrían extenderse al sábado.

Días cálidos

Se espera un ambiente cálido este jueves en Paraguay, con temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco, con mínimas entre 17 y 26 grados.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

22 °C

32 °C

San Pedro

21 °C

31 °C

Caacupé

19 °C

26 °C

Villarrica

18 °C

26 °C

Coronel Oviedo

19 °C

25 °C

Caazapá

18 °C

25 °C

Encarnación

17 °C

25 °C

San Juan Bautista

18 °C

25 °C

Paraguarí

19 °C

26 °C

Ciudad del Este

19 °C

23 °C

Asunción

19 °C

26 °C

Pilar

17 °C

26 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

30 °C

Salto del Guairá

20 °C

24 ºC

Pozo Colorado

21 °C

32 °C

Fuerte Olimpo

26 °C

35 °C

Mariscal Estigarribia

22 °C

33 °C

Los índices bajarían levemente en los próximos días, con máximas de 24 grados el viernes en la capital y 23 grados el sábado.