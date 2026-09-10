Alerta de tormentas en Paraguay: ¿Cuáles serían las zonas afectadas?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y posibles lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Está activa desde las 5:15 una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en seis departamentos del norte, sur y este de la Región Oriental: Caazapá, San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.

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Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país mañana, viernes, e incluso podrían extenderse al sábado.

Días cálidos

Se espera un ambiente cálido este jueves en Paraguay, con temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco, con mínimas entre 17 y 26 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 22 °C 32 °C San Pedro 21 °C 31 °C Caacupé 19 °C 26 °C Villarrica 18 °C 26 °C Coronel Oviedo 19 °C 25 °C Caazapá 18 °C 25 °C Encarnación 17 °C 25 °C San Juan Bautista 18 °C 25 °C Paraguarí 19 °C 26 °C Ciudad del Este 19 °C 23 °C Asunción 19 °C 26 °C Pilar 17 °C 26 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 30 °C Salto del Guairá 20 °C 24 ºC Pozo Colorado 21 °C 32 °C Fuerte Olimpo 26 °C 35 °C Mariscal Estigarribia 22 °C 33 °C

Los índices bajarían levemente en los próximos días, con máximas de 24 grados el viernes en la capital y 23 grados el sábado.