Alerta de tormentas en Paraguay: ¿Cuáles serían las zonas afectadas?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y posibles lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Está activa desde las 5:15 una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en seis departamentos del norte, sur y este de la Región Oriental: Caazapá, San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.
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Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país mañana, viernes, e incluso podrían extenderse al sábado.
Días cálidos
Se espera un ambiente cálido este jueves en Paraguay, con temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco, con mínimas entre 17 y 26 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
22 °C
32 °C
San Pedro
21 °C
31 °C
Caacupé
19 °C
26 °C
Villarrica
18 °C
26 °C
Coronel Oviedo
19 °C
25 °C
Caazapá
18 °C
25 °C
Encarnación
17 °C
25 °C
San Juan Bautista
18 °C
25 °C
Paraguarí
19 °C
26 °C
Ciudad del Este
19 °C
23 °C
Asunción
19 °C
26 °C
Pilar
17 °C
26 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
30 °C
Salto del Guairá
20 °C
24 ºC
Pozo Colorado
21 °C
32 °C
Fuerte Olimpo
26 °C
35 °C
Mariscal Estigarribia
22 °C
33 °C
Los índices bajarían levemente en los próximos días, con máximas de 24 grados el viernes en la capital y 23 grados el sábado.