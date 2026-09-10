Líder yemení advierte que el avance hutí hacia Bab al Mandeb amenaza el comercio mundial

"Cualquier intento de alterar la situación militar cerca de Bab al Mandeb no puede considerarse un asunto meramente yemení; el estrecho es una vía navegable internacional vital, y cualquier amenaza contra él repercute directamente en el mar Rojo, el canal de Suez y el comercio mundial", indicó en un comunicado el líder yemení tras recibir al embajador de Egipto, Ihab Abu Saree, con motivo de la conclusión de su mandato.

Asimismo, Al Alimi acusó a los hutíes de avanzar por la costa occidental con "la participación de expertos vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos aliados".

Sus declaraciones se producen en medio de la intensificación de los combates en la costa occidental del Yemen y el avance de los hutíes hacia posiciones estratégicas importantes en el mar Rojo.

El líder del Gobierno yemení internacionalmente reconocido afirmó que Irán busca dar a los hutíes la capacidad de "influir" en el estrecho de Bab al Mandeb y el mar Rojo, permitiendo así que "la presión sobre Teherán se traslade a la región, el comercio internacional y los mercados globales".

El estrecho de Bab al Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Aden y es un paso marítimo crucial entre Europa y Asia.

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Los rebeldes se apoderaron de las islas de Zuqar, Hanish Mayor y Hanish Menor, ubicadas en el archipiélago de Hanish, tras lanzar ataques con misiles balísticos desde el continente y enviar combatientes en barco para tomarla, según indicaron este jueves fuentes militares a EFE.

Unas islas estratégicas que se suman al control de los hutíes del estratégico puerto de Moca, en el mar Rojo, así como la toma de toda la provincia de Al Hudeida, con lo que consolidan su presencia cerca del estrecho de Bab el Mandeb, clave para el comercio mundial.