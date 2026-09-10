Llegan 203 migrantes, uno de ellos fallecido, a la isla española El Hierro

En la madrugada del jueves, Salvamento Marítimo rescató una embarcación con 152 ocupantes, entre ellos los 15 menores, que se encontraban a merced de un fuerte viento y oleaje tras dos semanas de navegación desde Gambia, y recuperaron un cadáver que estaba a bordo.

Diez de los rescatados necesitaron ayuda médica a su llegada a tierra por deshidratación, hipotermia, dolores abdominales, desorientación y úlceras en los glúteos y siete acabaron en el hospital, precisaron fuentes de los servicios de emergencia.

Fuentes de los servicios de emergencia en El Hierro precisaron que los supervivientes son 115 hombres, 22 mujeres y 15 menores y que el cadáver correspondía a un varón adulto.

Los ocupantes de la embarcación relataron que habían salido hace 15 días desde Bato Kunku (Gambia).

Por otro lado, un barco con 51 hombres a bordo llegó por sus propios medios a la misma isla, según informó Salvamento Marítimo, que agregó que los migrantes presentaban buen estado de salud.

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Este grupo de ciudadanos de tres países, Senegal, Gambia y Guinea Conakry, aseguró a los servicios de emergencias que salieron de M'Bour (Senegal) hace nueve días.

Donde más migrantes llegan a bordo de estas embarcaciones precarias en España es precisamente a las Islas Canarias; sin embargo, según los datos recabados hasta el 31 de agosto de este año, disminuyeron las entradas hasta menos de la mitad que en el mismo periodo de 2025.

Si el año pasado habían llegado al archipiélago 11.575 migrantes, hasta el pasado 31 de julio se registraron 4.675, un 59,6 % menos interanual.

Sin embargo, las llegadas por vía marítima a la península aumentaron un 22,17 % en la primera mitad del año, de 3.567 registradas en el mismo periodo de 2025 a 4.358 en 2026.

Las entradas irregulares subieron en las Islas Baleares, situadas en el mar Mediterráneo, donde se incrementó el número de migrantes que acceden a su territorio en un 10,1 %, de 3.510 a 3.864.