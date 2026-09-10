Los hutíes se apoderan de estratégica isla en el sur del mar Rojo, según fuentes militares

Esta toma de control otorga a los hutíes el dominio de la mayor isla del archipiélago de Hanish y una posición de gran importancia estratégica cerca del estrecho de Bab al Mandeb, donde el mar Rojo se estrecha antes de desembocar en el golfo de Aden.

Fuentes militares indicaron que el asalto comenzó con ataques con misiles lanzados desde posiciones en tierra firme en los alrededores de Al Jauja, a unos 33 kilómetros de distancia, seguidos de una operación anfibia en la que combatientes hutíes desembarcaron en la isla.

Zuqar, con una superficie de unos 130 kilómetros cuadrados, se encuentra en el sur del mar Rojo, entre Yemen y Eritrea, aproximadamente a 90 kilómetros al suroeste de Al Hudeida.

Su ubicación le confiere una posición dominante cerca de uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.

La isla fue tomada inicialmente por los hutíes a finales de 2014, después de que el grupo se apoderara de Saná y ampliara su control por el norte y el oeste del Yemen.

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Las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí recuperaron Zuqar en 2015, tras lo cual se convirtió en una base de operaciones y de apoyo para las fuerzas navales afiliadas al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, principalmente las Fuerzas de Resistencia Nacional.

La toma supone un importante revés para las fuerzas alineadas con el Gobierno en la costa del mar Rojo, sobre todo porque los hutíes han estado avanzando simultáneamente hacia el sur a través de Hays, Al Jauja y el estratégico puerto de Moca.

El valor estratégico de Zuqar va más allá de su ubicación a lo largo de la costa, ya que la isla cuenta con una pista de aterrizaje de aproximadamente 2.000 metros, construida en 2025, lo que ha potenciado su potencial como instalación militar y logística, según fuentes militares.

Su proximidad a Bab al Mandeb también hace que el control de Zuqar sea relevante para la seguridad marítima, dado que el estrecho es un paso crucial para el tráfico comercial entre el mar Rojo y el golfo de Aden y constituye la puerta de entrada sur a la ruta del canal de Suez, que une Europa y Asia.

La isla también se ha utilizado en los esfuerzos para contrarrestar el contrabando de armas desde Irán hacia los hutíes, según fuentes afines al Gobierno.

Por lo tanto, el control de la isla podría afectar a las labores de vigilancia e interceptación a lo largo de las rutas marítimas que conducen al territorio controlado por los hutíes.

La toma de la isla se produce en medio de un deterioro generalizado de la situación militar en el Yemen, después de que las fuerzas gubernamentales se hayan retirado de sus posiciones en la costa occidental a medida que las unidades hutíes avanzaban rápidamente, mientras que los combates se han intensificado en Taiz, Marib, Al Yauf y Al Baida.

Los hutíes también han denunciado extensos ataques aéreos saudíes en todo el Yemen.