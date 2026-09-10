Los hutíes se apoderan de estratégicas islas en sur del mar Rojo, según fuentes militares

Esta toma de control otorga a los hutíes el dominio de varias islas estratégicas situadas cerca del estrecho de Bab al Mandeb, donde el mar Rojo se estrecha antes de desembocar en el golfo de Aden, que constituye una ruta fundamental para el transporte marítimo comercial internacional.

Los hutíes del Yemen también tomaron este jueves el control del estratégico puerto de Moca, en el mar Rojo, pocas horas después de haber completado la toma de toda la importante provincia de Al Hudeida, con lo que consolidan su presencia cerca del estrecho de Bab el Mandeb, clave para el comercio mundial, aseguraron a EFE fuentes militares.

En el caso de la isla de Zuqar, el asalto comenzó con ataques con misiles lanzados desde posiciones en tierra firme en los alrededores de Al Jauja, a unos 33 kilómetros de distancia, seguidos de una operación anfibia en la que combatientes hutíes desembarcaron en la isla, de acuerdo con las citadas fuentes militares.

Zuqar, con una superficie de unos 130 kilómetros cuadrados, se encuentra en el sur del mar Rojo, entre el Yemen y Eritrea, aproximadamente a 90 kilómetros al suroeste de Al Hudeida.

Su ubicación le confiere una posición dominante cerca de uno de los corredores marítimos más importantes del mundo y fue tomada inicialmente por los hutíes a finales de 2014, después de que el grupo se apoderara de Saná y ampliara su control por el norte y el oeste del Yemen.

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Las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí recuperaron Zuqar en 2015, tras lo cual se convirtió en una base de operaciones y de apoyo para las fuerzas navales aliadas al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, principalmente las Fuerzas de Resistencia Nacional.

Hanish Mayor es la segunda isla más grande del archipiélago de Hanish, con una superficie de unos 65 kilómetros cuadrados, y alcanza una altitud aproximada de 407 metros. Está prácticamente deshabitada, salvo por personal militar y pescadores, y carece de agua dulce en superficie.

El archipiélago de Hanish está formado por unas diez islas volcánicas, entre las que se incluyen Zuqar, Hanish Mayor y Hanish Menor.

Las islas también han sido objeto de una disputa territorial entre el Yemen y Eritrea. Las fuerzas eritreas se apoderaron de Hanish Mayor en diciembre de 1995 tras enfrentamientos con las tropas yemeníes.

La Corte Permanente de Arbitraje dictaminó en 1998 que la mayor parte del archipiélago de Hanish, incluidas Zuqar, Hanish Mayor y Hanish Menor, pertenecía al Yemen, mientras que adjudicó a Eritrea varias islas más pequeñas situadas más cerca de este país.