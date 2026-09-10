Los precios al consumidor en Argentina desaceleran al 33,5 % interanual en agosto

En el octavo mes del año los precios al consumidor crecieron el 1,7 % en comparación con julio pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,1 %.

La inflación en Argentina acumuló en los primeros ocho meses del año un alza del 21,3 %.

De acuerdo con el informe del Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 1,4 % en comparación con julio, mientras que los servicios subieron el 2 %, unos datos que ascienden al 29,5 % y el 41,8 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en agosto destacan las de gastos de vivienda, agua, electricidad y gas (2,8 %), seguidos por los servicios de educación (2,5 %).

En agosto hubo una bajada en los precios de prendas de vestir y calzado (-0,6 %), mientras que los de recreación y cultura no registraron variaciones.

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Por su parte, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron en agosto un alza del 1,7 %.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

Para este año, el Gobierno de Javier Milei incluyó en el Presupuesto una proyección de inflación del 10,1 % para todo 2026, nivel que ya fue superado en el primer cuatrimestre.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30 %, con tasas mensuales del 1,8 % en septiembre y del 1,7 % en octubre.