Lula sanciona el fin del impuesto del 20 % sobre pequeñas compras internacionales

El fin del tributo fue aprobado previamente por el Parlamento y era uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Lula con vistas a los comicios del próximo 4 de octubre, en los que el dirigente progresista busca un cuarto mandato no consecutivo.

La exención estaba en vigor desde mayo pasado por decisión del presidente, pero necesitaba el aval del Congreso para su ratificación definitiva, lo que ocurrió finalmente el pasado 3 de septiembre, poco antes de que caducara.

La aprobación parlamentaria solo se desbloqueó después de una reunión de Lula, inmerso en su campaña por la reelección, con los líderes del Congreso para desbloquear el trámite de una serie de iniciativas de su Gobierno.

Una de ellas era el fin de la llamada 'tasa de las blusitas', que se adoptó como una forma de proteger la industria nacional frente a los productos del exterior ofrecidos en plataformas de comercio electrónico como AliExpress, Shein y Shopee.

El impuesto fue muy mal visto por el conjunto de los consumidores, que vieron incrementar sustancialmente el precio de sus compras.

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"Estamos haciendo justicia, una reparación al pueblo consumidor que gasta poco dinero, pero que compra lo necesario", defendió Lula este jueves, en un acto con varios ministros en el Palacio de Planalto, en Brasilia.

El jefe de Estado rechazó, además, "el discurso de los empresarios", que argumentan que la exención generará pérdidas económicas y desempleo.

La 'tasa de las blusitas' ha seguido una trayectoria de altibajos en los últimos cuatro años.

En 2023, en el primer año del mandato de Lula, el entonces ministro de Hacienda, Fernando Haddad, se mostró favorable a implementar el impuesto sobre esas pequeñas compras internacionales.

Sin embargo, la fuerte reacción social obligó al Gobierno a abandonar la idea.

En 2024, el Congreso lo incorporó en una programa de movilidad verde y Lula lo sancionó, entrando en vigor el impuesto a partir del 1 de agosto de ese año.

Dos años después y ante la cercanía de las elecciones, la Administración de Lula pasó a defender la eliminación del impuesto, logrando el respaldo del Congreso, controlado por fuerzas de centro y derecha.

Las presidenciales se perfilan como un nuevo pulso entre el progresismo que encarna Lula y la extrema derecha que hoy lidera el senador Flávio Bolsonaro, primogénito del exgobernante Jair Bolsonaro (2019-2022).

Según las últimas encuestas, Lula se mantiene al frente de las intenciones de voto en la primera vuelta, pero aparece empatado técnicamente con Flávio en un eventual balotaje.