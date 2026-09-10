Marco Rubio culmina su gira por Suramérica con una reunión en Perú con Keiko Fujimori

Tras haber visitado en los días previos Colombia y Ecuador, Rubio se encontrará por primera vez con Fujimori desde que a finales de julio iniciase su mandato, en la que ya ha dado pasos para acercar al país a la administración de Trump, como la reciente declaración de ruptura de relaciones con Irán.

Fujimori también había manifestado su intención de adherir a Perú al 'Escudo de las Américas', la alianza contra el crimen organizado transnacional promovida por Trump y donde participan un grupo de gobiernos de derecha de países de América Latina afines a él.

Esto se concretó el martes, cuando, en el inicio de su gira, Rubio confirmó la incorporación de Perú a esta iniciativa en una columna publicada en el diario peruano 'El Comercio'.

Uno de los principales focos de Fujimori es aplacar el auge del crimen organizado, que, si bien no registra niveles alarmantes como en otros países, ha experimentado un repunte con la aparición de diversas bandas criminales, dedicadas sobre todo a la minería ilegal y también a las extorsiones a negocios y empresas bajo amenazas de muerte.

En su columna de opinión del martes, Rubio no dejó pasar que una de las grandes preocupaciones de Trump en Latinoamérica es la creciente influencia de China en Perú, con importantes inversiones como el puerto de Chancay, propiedad de la naviera estatal china Cosco, y el control de empresas claves del sector eléctrico.

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"Los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos", escribió Rubio, en referencia al litigio que mantiene Cosco contra el Estado peruano para que sus tarifas en Chancay no sean fiscalizadas ni controladas por el regulador del país.

Esto motivó una contundente respuesta por parte de la Embajada de China en Perú, al asegurar que las inversiones chinas en el país son "transparentes y conforme a la ley" y recriminar que "China nunca ha actuado con cálculos geopolíticos, nunca ha interferido en los asuntos internos de otros países y nunca ha exigido a otros países que tomen partido o elijan un bando".

"El hemisferio occidental (término usado por EE.UU. para definir a la totalidad del continente americano) no es el 'patio trasero' de nadie. Los países de América Latina tienen el derecho soberano de elegir libremente a sus socios y de desarrollar una cooperación exterior partiendo de sus propios intereses nacionales", señaló la embajada del país asiático.

Todavía están recientes las presiones ejercidas por EE.UU. al Gobierno peruano para adquirir un lote de doce aviones F-16 Block 70 por 2.000 millones de dólares para modernizar su flota de combate, en un proceso donde inicialmente las aeronaves estadounidenses competían con los Rafale franceses y los Gripen suecos.

También el Gobierno peruano ha recurrido a EE.UU. para un contrato de 3.000 millones de dólares que modernizará la base naval del Callao, la más importante de la Marina de Guerra de Perú.

Y esta misma semana, antes de la llegada de Rubio, el Gobierno de Fujimori suscribió discretamente un memorando de entendimiento con EE.UU. sobre inteligencia artificial (IA), en el que se compromete a "importar y adoptar" sistemas de IA de EE.UU., en detrimento de países "extrahemisféricos" como China.