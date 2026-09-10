Marruecos no acepta "ser chivo expiatorio" en ajustes de cuentas políticos de España

Rabat se pronunció así en una declaración del Ministerio de Exteriores sobre las relaciones con España en la que lamenta que "algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos".

"Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común", agrega.

Marruecos considera también "lamentable que instituciones legislativas y judiciales de prestigio cometan errores mediante iniciativas desacertadas que generan discordia".

"Estos desaciertos, donde el discernimiento se ve eclipsado por la simplificación excesiva y el análisis objetivo por la retórica acusatoria, alimentan una estrategia de miedo perjudicial para todos", advierte.

El comunicado destaca las buenas relaciones alcanzadas con Madrid tras la declaración conjunta de 2022, sobre principios de "respeto mutuo, confianza mutua, diálogo continuo", que se tradujeron en "resultados tangibles", tanto económicos como en materia de seguridad y migración.

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"La cooperación en materia de migración siempre ha sido coordinada y eficaz. Los lamentables sucesos del pasado mes de julio exigen, sin duda, una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias, identificar cualquier injerencia, exponer cualquier manipulación y, sobre todo, garantizar que no vuelvan a ocurrir", continúa el texto, que no menciona de forma específica el cruce masivo a Ceuta.

"Hoy, dejando de lado toda controversia y retórica, el sentido común y el diálogo veraz exigen preguntas directas: ¿Por qué seguir formulando acusaciones contra Marruecos cuando no existen pruebas, hechos ni informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes?", se pregunta.

"¿Por qué no se devuelve a los inmigrantes ilegales, a pesar de que el gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos? ¿Por qué se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias, cuando Marruecos ha solicitado urgentemente su retorno?", pregunta el Ministerio, que subraya que la respuesta corresponde a "las autoridades españolas competentes".

"La proximidad geográfica es una realidad inmutable. Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, la convierten en una ventaja para el futuro", subraya el Ministerio.

"La ceguera estratégica, por el contrario, transformará esta ventaja en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes", concluye el departamento que encabeza Nasser Bourita en su primera reacción oficial tras el cruce masivo a Ceuta que ha desembocado en una crisis humanitaria y en tensiones con Madrid.

Durante los pasados 30 y 31 de julio, entre 70.000 y 80.000 cruzaron de forma irregular desde Marruecos a la ciudad española, en su mayoría a nado, con una resultado de al menos 141 muertos, según estimaciones de organizaciones civiles. La gran mayoría retornó en los días siguientes, pero unos pocos miles continúan en Ceuta.

La declaración coincide con la publicación de los documentos desclasificados por el Gobierno español y se hizo pública a través de la agencia oficial MAP poco después de la aprobación, en el Congreso español, de la ley que concede la nacionalidad a los saharauis nacidos durante el periodo colonial español.

Rabat no se ha pronunciado oficialmente sobre esta ley que, según estimaciones saharauis, puede alcanzar a entre 80.000 y 120.000 personas.

Medios locales próximos a la oficialidad marroquí apuntaron este jueves el impacto que puede tener la iniciativa en las relaciones bilaterales.