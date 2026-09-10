Mueren dos marineros de Azerbaiyán en un ataque ruso a un remolcador en Odesa

El remolcador sufrió daños a consecuencia del ataque, tras el que otros dos miembros de la tripulación de la misma nacionalidad tuvieron que ser hospitalizados. Otros seis marinos azeríes que estaban a bordo recibieron asistencia sin tener que ser ingresados.

“Rusia continúa atacando deliberadamente buques civiles e infraestructura portuaria en Ucrania, lo que representa una amenaza directa para los marineros ucranianos y extranjeros”, se lee en la nota del Ministerio ucraniano.

El comunicado explica sin especificar de qué país que el remolcador era de bandera extranjera.

Rusia lleva a cabo desde hace semanas una agresiva campaña de ataques a puertos ucranianos y barcos que entran y salen de estos puertos del mar Negro.

Ucrania llevó a cabo en julio una campaña similar contra puertos rusos y buques mercantes que se dirigían o venían de ellos en el mar de Azov.

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Varios marineros extranjeros han muerto como consecuencia de estos ataques, que han provocado protestas de algunos países.