Mueren dos marineros de Azerbaiyán en un ataque ruso a un remolcador en Odesa

El remolcador sufrió daños a consecuencia del ataque, tras el que otros dos miembros de la tripulación de la misma nacionalidad tuvieron que ser hospitalizados. Otros seis marinos azeríes que estaban a bordo recibieron asistencia sin tener que ser ingresados.
“Rusia continúa atacando deliberadamente buques civiles e infraestructura portuaria en Ucrania, lo que representa una amenaza directa para los marineros ucranianos y extranjeros”, se lee en la nota del Ministerio ucraniano.
El comunicado explica sin especificar de qué país que el remolcador era de bandera extranjera.
Rusia lleva a cabo desde hace semanas una agresiva campaña de ataques a puertos ucranianos y barcos que entran y salen de estos puertos del mar Negro.
Ucrania llevó a cabo en julio una campaña similar contra puertos rusos y buques mercantes que se dirigían o venían de ellos en el mar de Azov.
Varios marineros extranjeros han muerto como consecuencia de estos ataques, que han provocado protestas de algunos países.