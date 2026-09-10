Netanyahu asegura que Irán intenta rearmarse nuclearmente y promete impedirlo

"El presidente (estadounidense Donald) Trump anunció esta noche que Irán está intentando rearmarse con armas nucleares; esto es cierto", afirmó el mandatario en un videomensaje grabado en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén en vísperas de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío.

El primer ministro sostuvo que Israel destruyó la capacidad inmediata de Irán para producir bombas nucleares durante las guerras que inició contra ese país en junio de 2025 y, junto a Estados Unidos, en febrero pasado, pero aseguró que Teherán está tratando ahora de reconstruir esas capacidades.

Netanyahu reiteró así uno de los principales objetivos que Israel atribuye a sus operaciones contra Irán y afirmó que, mientras continúe al frente del Gobierno, "Irán no tendrá armas nucleares".

El mandatario israelí vinculó además la cuestión nuclear con la ofensiva contra lo que denomina el 'eje iraní', en referencia a las organizaciones y grupos aliados de Irán en Oriente Medio. En este sentido, destacó las operaciones militares israelíes tanto en la Franja de Gaza como en el Líbano y aseguró que las fuerzas israelíes han infligido "golpes severos" a ese eje.

Netanyahu mencionó en particular el castillo de Beaufort, en el sur del Líbano, cuya posición estratégica aseguró haber destruido, y señaló que las fuerzas israelíes están actuando actualmente sobre la cresta de Ali Taher, también en el sur del país vecino.

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Su mensaje se publica apenas un mes y medio antes de las próximas elecciones nacionales de Israel, previstas para el 27 de octubre, y pocos días después de que el diario israelí Haaretz informara de que el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, le advirtió con antelación sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, una revelación que está ensombreciendo su campaña electoral.