ONG expresa su "preocupación" frente a degradación de condiciones de detención en Túnez

La OMCT dijo que, en un contexto marcado por las altas temperaturas, las dificultades de acceso al agua y a la electricidad, el hacinamiento en las cárceles y las dificultades de acceso a la atención médica, la "combinación" de dichas condiciones "pueden haber tenido consecuencias graves" sobre la salud y la integridad física de la personas encarceladas.

La ONG subrayó que los elementos que había recogido y documentado de varios testimonios de familiares de detenidos informan, en ciertos centros penitenciarios, de "cortes de agua y de electricidad" y "casos de indisposición " y "dificultades respiratorias" entre los sujetos presos.

Asimismo, la OMCT denunció que la situación es "aún más preocupante" cuando los casos de muertes "sospechosas" en detención "se suceden" en condiciones que "para ciertos casos" quedan "sin resolver", con la documentación de "seis nuevos casos de muertes" durante el primer trimestre de 2026.

En consecuencia, la ONG llamó las autoridades tunecinas a "tomar todas las medidas necesarias" para proteger la vida y la integridad física de los presos, garantizar "el acceso efectivo" a los centros de detención para "organizaciones encargadas del seguimiento de las condiciones de detención" y "comunicar datos" sobre decesos en cárceles desde el inicio del verano de este año.

A finales del mes pasado, la coalición opositora de Túnez Frente de Salvación Nacional (FSN) exigió al Gobierno datos sobre los fallecimientos recientes en las cárceles del país y sobre las causas y circunstancias en las que se produjeron, ante la circulación de "numerosas noticias de muertes provocadas por las altas temperaturas y el hacinamiento".

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La coalición reclamó al Ministerio de Justicia y la Autoridad General para las Instalaciones Penales "datos precisos y transparentes sobre todos los casos de muerte en las prisiones en el último período, incluidos los motivos de los fallecimientos".

Además, pidió "revisar el estado de todos los detenidos" y, ante estas "adversas" circunstancias, "liberar a los presos políticos", así como a aquellos con plazos de "privación preventiva de libertad cumplidos" sin que se hayan celebrado los juicios correspondientes.