Organizaciones de sociedad civil convocan manifestaciones contra AfD en 12 urbes alemanas

Berlín, 10 sep (EFE).- Un grupo de organizaciones de la sociedad civil alemana convocaron hoy para los próximos sábado y domingo manifestaciones de rechazo al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) (vencedor por amplia mayoría de las elecciones celebradas el pasado domingo en el estado de Sajonia-Anhalt) , que tendrán lugar en doce ciudades, entre ellas Berlín, Hamburgo y Múnich, las más pobladas del país.