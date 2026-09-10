Pakistán afirma que no deportará a estudiantes de Medicina afganos con visa tras directiva

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, Sajjad Haider, aclaró que los estudiantes de Medicina afganos que cuentan con la documentación adecuada pueden continuar sus estudios, y añadió que no se ha tomado ninguna decisión sobre la repatriación de todos los estudiantes afganos de Pakistán.

"Pero si hay estudiantes que se encuentran aquí sin ninguno de estos documentos —por ejemplo, si están aquí pero no están matriculados en una universidad, o si no disponen de un visado válido—, entonces, para esta categoría, las instrucciones son que deben regresar (a su país)", explicó en rueda de prensa.

La declaración llega después de que el organismo regulador de la medicina, el Consejo Médico y Odontológico de Pakistán (PMDC), ordenara a todos los ciudadanos afganos que actualmente estudian en las facultades de Medicina y Odontología paquistaníes que regresaran a su país, al tiempo que prohibía a estas instituciones admitir a nuevos estudiantes procedentes de Afganistán.

La directiva, a la que ha tenido acceso EFE, se emitió el 1 de septiembre y reafirmaba las instrucciones que el PMDC dio a finales de julio.

Tras la amplia difusión de las directivas en las redes sociales, miembros de la sociedad civil, periodistas y organizaciones de derechos humanos hicieron un llamamiento al Gobierno para que revocara la decisión y permitiera a los estudiantes afganos —incluidas las mujeres y las niñas— completar sus estudios.

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En un comunicado publicado el jueves, el PMDC afirmó que ha identificado a más de 200 estudiantes afganos que cursan estudios de medicina en Pakistán, mientras que solo 22 están registrados ante el organismo. De ellos, 14 han completado su programa de estudios, mientras que se espera que ocho se gradúen el próximo año.

"La obtención de un título de Medicina no confiere, por sí sola, el derecho a permanecer en Pakistán para trabajar o ejercer la medicina", señaló el PMDC, añadiendo que "quienes tengan la intención de ejercer en Pakistán deben cumplir los requisitos de licencia y registro aplicables".

El organismo regulador añadió que todavía está verificando el estatus de los 176 estudiantes restantes.

Pakistán ha intensificado la deportación de afganos en medio de un fuerte deterioro de las relaciones con el Gobierno de facto talibán, impulsado por la violencia militante y los enfrentamientos transfronterizos.

Desde el lanzamiento de su Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales a finales de 2023, tras culpar a los ciudadanos afganos de más de la mitad de los atentados suicidas de ese año, más de 2,6 millones de afganos han regresado a su país desde Pakistán hasta julio de 2026, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).