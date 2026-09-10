Paraguay otorga privilegios e inmunidades a funcionarios de OCDE en su proceso de adhesión

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el jefe de la diplomacia paraguaya, Rubén Ramírez, firmó el acuerdo en París junto al secretario general de la OCDE, el australiano Mathias Cormann.

El texto asegura que esta herramienta facilitará "la presencia y el desarrollo de actividades de funcionarios y expertos de la OCDE en Paraguay".

La OCDE está compuesta por 38 de las naciones más poderosas y desarrolladas del mundo, aunque también por economías emergentes de América Latina, como Costa Rica, Colombia, Chile o México.

Su misión declarada es coordinar políticas para potenciar el desarrollo económico de sus miembros, para lo que establece estándares, analiza datos y asesora a Gobiernos.

El bloque, que es conocido como "el club de los países desarrollados" o de "las buenas prácticas", es el encargado de elaborar el Informe Pisa, que evalúa los conocimientos académicos de alumnos de 15 años en 91 países, y en su edición de 2025 mostró un bajón del rendimiento estudiantil a nivel global.

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En octubre de 2025, la OCDE anunció que evaluará las políticas públicas de Paraguay durante un proceso que requiere hasta tres años de duración para considerar su solicitud de convertirse en miembro pleno.

Meses antes, en diciembre de 2024, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, había manifestado en París a los órganos directivos de la OCDE la intención de su país de adherirse como miembro pleno de ese organismo, que agrupa a 38 naciones, incluidas Chile, Colombia, Costa Rica y México.