Pedro Sánchez agradece a Costa su "apoyo inquebrantable" con Ceuta

Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa (sede del Gobierno) a Costa, que está realizando una gira por las capitales comunitarias al inicio del curso político.

La ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, sufrió los pasados días 30 y 31 de julio la entrada masiva a nado de más de 70.000 personas desde territorio marroquí, y aunque un 90 % de ellas regresaron a las pocas horas, aún permanecen en la ciudad unos miles, lo que ha provocado una importante crisis.

El mismo día 1, Costa expresó su solidaridad con España ante la situación en Ceuta y destacó la "firme respuesta" del Gobierno español, así como "la estrecha colaboración" con Marruecos.

"Expreso mi solidaridad con España ante la situación actual de inmigración irregular en Ceuta", manifestó el político socialista y ex primer ministro de Portugal en un mensaje en X.

Este jueves, en un mensaje de su cuenta en la misma red social, el presidente del Ejecutivo añade que "Europa necesita unos presupuestos ambiciosos, a la altura de los retos que afrontamos; que invierta en innovación, en resiliencia climática, sin descuidar una cohesión para todo el territorio y la protección de la agricultura y de la pesca".

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"Demos un paso al frente; pensemos e invirtamos juntos como europeos. Necesitamos más Europa", concluye su mensaje.