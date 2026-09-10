Prisioners Defenders denuncia un "nuevo récord" de 1.339 presos políticos en Cuba

Durante agosto, Prisoners Defenders documento en total 19 incorporaciones y siete bajas, "un aumento neto de 12 personas más respecto al mes anterior".

PD, con sede en Madrid, señaló en su informe que, del total de prisioneros políticos registrados, 155 son mujeres, un dato que también señala como "otro infame récord", y la lista incluye a 38 personas detenidas cuando eran menores de edad; de la cuales, 14 permanecen encarceladas.

"Los casos muestran cómo reclamar agua y electricidad, grabar a agentes estatales o denunciar abusos puede desencadenar prisión, amenazas y castigos que alcanzan a familias enteras", puntualiza el informe publicado en esta jornada.

En este sentido, detalla que entre los nuevos casos incorporados en agosto "figuran varias personas cuya persecución alcanza también a sus familiares más cercanos" y hace referencia al caso de la creadora de contenido cubana Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y su madre, quienes serán llevadas a juicio.

Ambas comparecerán ante la justicia cubana por "la supuesta comisión del delito previsto en el artículo 393 del Código Penal, relativo a actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, la identidad y los datos personales", detalla PD.

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La pena aplicable depende del apartado concreto invocado en la acusación, "pero podría llegar hasta los cinco años de prisión", puntualizó la ONG.

PD indicó, además, que, entre las detenciones registradas en agosto, se encuentran dos mujeres, madres de niños menores, por "denunciar la ausencia de servicios esenciales" como la falta de electricidad y de agua.

La ONG denunció, además, que "la situación sanitaria continúa siendo especialmente alarmante" en el país caribeño y entre quienes permanecen encarcelados, se documentaron "463 presos con patologías médicas graves", cuyas enfermedades "están relacionadas con la falta de alimentación, los malos tratos y el ambiente represivo".

Añade que también fueron verificados 54 presos de conciencia con "trastornos graves de salud mental, sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado, afectados también por la negativa a suministrarles atención médica".

Prisoners Defenders resalta, que, en el último año -del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026- la lista de presos políticos en la isla sumó unos 281, ello significa "un promedio de más de 23 al mes, cifra récord en tres años y un 84,9 % superior a la del periodo equivalente anterior".

Según los datos de la ONG, Cuba ha totalizado 2.167 presos políticos en sus cárceles desde julio de 2021 hasta finales de agosto del presente año, "de los cuales 2.020 han ingresado en prisión desde entonces".