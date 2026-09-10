Putin iniciará su visita a la cumbre de los BRICS con una reunión con Modi

"La primera reunión (de Putin) será con el anfitrión de la cumbre, el primer ministro indio Narendra Modi", dijo el asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov.

Agregó, citado por las agencias rusas, que Putin y Modi visitarán después de su encuentro bilateral la feria Innoprom, organizada por los Ministerios de Industria de ambos países.

En esa feria, señaló Ushakov, "se presentarán los logros de las empresas rusas e indias en diversos campos".

"Se trata de un evento verdaderamente importante, que sin duda dará un nuevo impulso a la interacción comercial y económica entre los dos países", aseguró.

Ushakov recordó que ambos líderes "se reunieron hace apenas unos días en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Biskek", donde tuvieron "una conversación muy útil y significativa".

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Durante ese encuentro, Modi pidió ante Putin el fin de la guerra en Ucrania y afirmó que cada día que continúa el conflicto armado, "hace retroceder a la humanidad".

Se espera que ambos mandatarios vuelvan a abordar el conflicto ucraniano en los márgenes de la cumbre de los BRICS.

Ushakov subrayó que tanto Modi como Putin "disfrutan de conversaciones en un entorno informal, en las que intercambian opiniones confidenciales sobre los temas más apremiantes del desarrollo de la situación internacional, y su intercambio de opiniones es verdaderamente franco y confidencial".

El asesor del Kremlin indicó que Moscú espera la visita de Modi hasta finales de 2026 y en caso de que esta no pueda efectuarse, la cumbre de ambos mandatarios se celebrará en la primera mitad de 2027.