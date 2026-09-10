Putin viaja a la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi con una apretada agenda de reuniones

"Del 11 al 13 de septiembre Putin realizará una visita de trabajo a la India para participar en la XVIII Cumbre de los BRICS que se celebrará en la capital, Nueva Delhi", aseveró a la prensa rusa, citado por la agencia TASS.

Indicó que, "como es habitual cuando se celebran actividades tan multilaterales", Putin sostendrá varias reuniones bilaterales

"La primera será el 11 de septiembre, será la conversación de nuestro presidente con el anfitrión de la cumbre, el primer ministro de la India, Narendra Modi", sostuvo.

Ese mismo día, añadió, Putin participará en la cumbre empresarial de los BRICS, que "concluirá con una sesión plenaria en la que participarán los líderes" del grupo.

"Nuestro presidente intervendrá con propuestas de iniciativas sobre la cooperación comercial y económica, de inversiones y transporte entre los países de la asociación", indicó.

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El sábado tendrá lugar la reunión de los jefes de Estado de los BRICS, tras lo cual Putin sostendrá un encuentro con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, adelantó Ushakov, al recordar que esta fue la primera nación africana con la que Rusia estableció relaciones diplomáticas en 1989, hace más de 120 años.

Ese mismo día está planificada una reunión del mandatario ruso con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la que "debatirán muchos asuntos de la cooperación internacional, así como temas actuales de la agenda internacional", y con el primer ministro malasio, Anwar bin Ibrahim, indicó el asesor de Putin.

Además, el jefe de Estado ruso se reunirá con el príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, indicó Ushakov, y recordó que el año pasado el intercambio comercial entre ambos países alcanzó el nivel récord de 14.000 millones de dólares.

Sin embargo, señaló que de momento no está planificada una reunión bilateral entre Putin y el líder chino, Xi Jinping, aunque dio por sentado que ambos conversarían de modo informal, al igual que con el presidente de Egipto, Abdelfatah el-Sisi.

En particular, Ushakov recordó que Putin y Xi acordaron reunirse en noviembre próximo durante la visita del mandatario ruso a China.

Tras el fin de la cumbre, en la cual los jefes de Estado de los BRICS presentarán este domingo una declaración conjunta, los mandatarios sembrarán un árbol de baniano (higuera de Bengala), indicó el asesor de Putin.

"Se trata del árbol con la mayor copa del mundo. Esto simbolizará la unión de esfuerzos en aras del futuro", explicó.

Finalmente, Ushakov señaló que Putin de momento no tiene previsto celebrar una rueda de prensa al final de la cumbre, alegando que "el presidente ha hecho muchas declaraciones públicas en los últimos tiempos", a las que sumarán sus intervenciones en la cumbre de los BRICS.